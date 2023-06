CBCG unaprijedila okvir za rješavanje nekvalitetnih kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je u prethodnom periodu unaprijedila okvir za rješavanje nekvalitetnih kredita, što je rezultiralo njihovim smanjenjem na kraju maja na 5,49 odsto, saopštio je guverner vrhovne monetarne institucije, Radoje Žugić.

Žugić se sa saradnicima danas sastao sa timom Svjetske banke (SB), koji je angažovan na pripremi izvještaja o procjeni učinka podrške SB Crnoj Gori u okviru garancija zasnovanih na javnim politikama (PBG1 i PBG2) odobrenih 2018. i 2020. godine.

„U cilju pripreme pomenutog izvještaja, na sastanku je bilo riječi o aktivnostima koje je CBCG preduzela u pravcu odobravanja ranijih PBG aranžmana, a koje su se prvenstveno odnosile na jačanje otpornosti finansijskog sektora“, navodi se u saopštenju.

Žugić je naglasio da su prethodne dvije garancije zasnovane na javnim politikama doprinijele stabilnosti finansijskog sistema, te da je najbolji pokazatelj njegovog sadašnjeg kvaliteta činjenica da u pripremi novog razvojnog zajma (DPL) nema ograničenja koja se odnose na finansijski sistem, odnosno poslovanje CBCG.

„Stabilnost bankarskog sektora potvrđena je i visokim koeficijentom adekvatnosti kapitala koji trenutno iznosi 18,94 odsto, kao i rekordno visokim nivoom depozita, kao jednim od dokaza snažnog povjerenja u bankarski sistem“, saopštio je Žugić.

Predstavnici SB pohvalili su stabilnost bankarskog sistema i kvalitet saradnje sa CBCG kroz setove tehničke pomoći u oblasti supervizije i platnog prometa.

