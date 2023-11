CBCG u prethodnom periodu ostvarila izuzetne rezultate

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je u prethodnom sedmogodišnjem periodu, uprkos brojnim izazovima koji su uzrokovali ogromnu neizvjesnost, ostvarila izuzetne rezultate rada, ocijenjeno je na sjednici Savjeta vrhovne monetarne institucije.

Na sjednici Savjeta, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, analizirano je aktuelno stanje bankarskog sektora u Crnoj Gori i rad CBCG u prethodnom sedmogodišnjem periodu.

„Članovi Savjeta konstatovali su da je CBCG, uprkos izazovima koji su obilježili prethodni period, a koji su uzrokovali ogromnu neizvjesnost i naglasili brojne rizike, među kojima i rizike po finansijsku stabilnost, imala izuzetne rezultate rada. Ovo potvrđuju izvještaji međunarodnih institucija, poput Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svjetske banke (SB) i Evropske komisije (EK)“, navodi se u saopštenju.

CBCG je, kako su kazali, kao prvo, u potpunosti ispunila svoju ustavom definisanu obavezu i očuvala stabilnost bankarskog i finansijskog sistema.

„Prema ocjeni članova Savjeta, CBCG je u prethodnom periodu uspješno i na odgovoran i sistematičan način riješila sve ranjivosti bankarskog sistema. Kao rezultat ovakvog rada CBCG, crnogorski bankarski sektor, koji zauzima dominantnu poziciju u finansijskom sistemu zemlje, stabilan je, visoko likvidan i adekvatno kapitalizovan“, rekli su iz CBCG.

Sve ključne bilansne pozicije bankarskog sektora bilježe istorijski najpovoljnije vrijednosti i imaju pozitivan trend, uz pad nekvalitetnih kredita, čime se dodatno unapređuje kvalitet aktive banaka.

Uz fokus na stalni monitoring poslovanja banaka i implementaciju mjera usmjerenih na jačanje otpornosti bankarskog sistema, CBCG je, prema riječima njenih predstavnika, u prethodnom periodu imala intenzivne aktivnosti na planu snaženja regulatornog okvira.

„Zakonodavni okvir Crne Gore koji tretira poslovanje banaka, u kontinuitetu se usklađuje sa relevantnom regulativom Evropske unije (EU) i najvišim međunarodnim standardima“, dodali su iz CBCG.

Oni su podsjetili da je u izvještaju Evropske centralne banke (ECB) iz aprila ove godine, konstatovano da je CBCG postigla napredak u reformama finansijskog sektora, uključujući i unapređenje ključnih propisa koji usklađuju crnogorsku regulativu i nadzor sa okvirom EU.

Takođe, u svom posljednjem izvještaju o napretku, EK je prepoznala CBCG kao jednu od rijetkih instutucija čiji je rad pozitivno ocijenjen.

„Savjet CBCG je u potpunosti realizovao plan aktivnosti CBCG po pitanju procesa evropskih integracija za ovu godinu. O intenzivnom radu Savjeta CBCG svjedoči i činjenica da je u prethodnom sedmogodišnjem periodu održano 149 sjednica ovog tijela, što je dvostruko više u odnosu na zakonsku obavezu“, precizira se u saopštenju.

Iz vrhovne monetarne institucije su saopštili da je EK bankarski sistem Crne Gore ocijenila kao stabilan i likvidan, sa snažnim rezervama kapitala i likvidnosti, koji su premašili nivoe prije pandemije covid-19.

U izvještaju se navodi da banke, kroz snažnu kreditnu aktivnost, pružaju podršku privredi, pri čemu nekvalitetni krediti ostvaruju pad, dok koeficijent adekvatnosti kapitala ostaje znatno iznad zakonskog minimuma.

„U dijelu transparentnosti rada, rezultati ranije sprovedene eksterne analize kontrolnih mehanizama CBCG od MMF-a, potvrdili su da ova institucija ima snažne operativne kontrolne mehanizme svojih ključnih funkcija, uključujući oblasti upravljanja Centralnom bankom, pravni okvir i autonomiju CBCG, te oblasti upravljanja rezervama, trezorskog poslovanja, finansija i kontrolinga, operativnih rizika, interne revizije“, precizira se u saopštenju.

Kako su podsjetili, proces provjere rada interne revizije CBCG, sproveden od Banke Holandije, potvrdio je punu nezavisnost interne revizije CBCG, koja radi u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom.

Ovome je poseban doprinos dao rad Odbora za reviziju, kao radnog tijela Savjeta CBCG.

Savjet je konstatovao da je CBCG obavljala svoju nadzornu funkciju profesionalno i kvalitetno, poštujući načelo jednakog tretmana svih banaka i neselektivnog pristupa u planu kontrola, baziranog na planovima supervizije koji se određuju po unaprijed utvrđenim pravilima inkorporiranim u procedure rada CBCG.

„Supervizorska funkcija CBCG je u prethodnom periodu dodatno unaprijeđena, kroz snaženje kadrovskih kapaciteta, kao i kroz uspostavljanje ekspertskog i savjetodavnog tijela – Komiteta za superviziju banaka, kao dodatnog mehanizma koji obezbjeđuje objektivnost u postupanju“, dodaje se u saopštenju.

Prije donošenja konačnih odluka iz oblasti supervizije banaka, od guvernera, a na predlog Sektora kontrole, Komitet se izjašnjava o istima, te se ovim načinom odlučivanja mogućnost korupcije, neselektivnosti ili neprimjerenog uticaja u potpunosti eliminiše.

U izvještaju tima SB iz juna ove godine istaknut je proaktivan, intenzivan i efikasan model bankarske supervizije, uz ocjenu da je Sektor kontrole CBCG postigao značajne rezultate u različitim oblastima koje se tiču finansijske stabilnosti, procjene kvaliteta aktive, regulatornog okvira i rizičnog profila banaka.

„Sljedeći dokaz neselektivnosti CBCG u obavljaju svoje supervizorske funkcije su rezultati procesa provjere kvaliteta aktive (AQR) bankarskog sistema u Crnoj Gori, koji su potvrdili stabilnost bankarskog sektora, izraženu kroz adekvatnu kapitalnu poziciju i zadovoljavajući kvalitet aktive banaka“, navodi se u saopštenju.

Ovu procjenu, koja je obuhvatila svih 13 tada prisutnih banaka na crnogorskom tržištu i preko 84 odsto kreditnih izloženosti, sproveli su nezavisni spoljni revizori sa sjedištem van Crne Gore, dok je CBCG prva centralna banka van EU koja je sprovela AQR u skladu sa metodologijom ECB.

CBCG je, prema riječima njenih predstavnika, ostvarila i izuzetne rezultate na planu interne ekonomije, o čemu svjedoče izvještaji nezavisnih eksternih revizora koji su, tokom svih ovih sedam godina, davali pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje CBCG, uz ocjenu da svi podaci pružaju istinit i fer prikaz finansijskog stanja i rezultata ove institucije.

„Eksterni revizori u posljednje dvije godine nijesu imali nijednu preporuku niti primjedbu rukovodstvu CBCG u dijelu finansijskog poslovanja. U cilju obezbjeđivanja pune transparentnosti rada, svi godišnji finansijski izvještaji sa mišljenjima eksternog revizora dostupni su na sajtu CBCG“, dodaje se u saopštenju.

Uspješno rukovođenje CBCG, kako su poručili, dokazano je kroz ostvarivanje izuzetnih poslovnih rezultata.

„Prošlogodišnji profit CBCG premašio je pet miliona EUR, dok se za ovu godinu očekuje dobit u rekordnom iznosu od 18 miliona EUR, uz nepromjenjenu cjenovnu politiku za usluge koje CBCG pruža bankama i drugim učesnicima u platnom sistemu“, precizira se u saopštenju.

Savjet je ocijenio da su svi navedeni rezultati postignuti zahvaljujući odgovornom i posvećenom radu menadžmenta banke, kao i svih zaposlenih u CBCG.

