CBCG prenosi 4,9 miliona EUR iz dobiti u državni budžet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je u prošloj godini ostvarila neto dobit od 12,2 miliona EUR, od čega će 4,9 miliona EUR prenijeti u državni budžet, saopšteno je na sjednici Savjeta vrhovne monetarne institucije.

Na sjednici su razmatrani i usvojeni finansijski izvještaji CBCG za prošlu godinu, sa izvještajem nezavisnog revizora.

Na osnovu Odluke o raspodjeli dobiti CBCG za prošlu godinu, koju je Savjet usvojio danas, odlučeno je da se 4,9 miliona EUR prenese u budžet Crne Gore, dok se preostali iznos dobiti usmjerava u opšte i specijalne rezerve CBCG.

„Ovakva raspodjela doprinosi likvidnosti državnog budžeta, dodatno ojačava finansijsku poziciju CBCG i obezbjeđuje sredstva za sprovođenje strateških projekata CBCG, poput projekta uvođenja savremenog sistema instant plaćanja u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Objektivnost i kvalitet iskazanih rezultata potvrđeni su i pozitivnim mišljenjem nezavisnog eksternog revizora, koji je ocijenio da finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim značajnim aspektima, finansijski položaj CBCG na kraju prošle godine, rezultat njenog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

„Posebno je značajno istaći da nezavisni revizor nije imao nijednu preporuku na finansijsko poslovanje CBCG već četvrtu godinu zaredom, što dodatno potvrđuje kvalitet finansijskih izvještaja CBCG i transparentnost u radu ove institucije“, naveli su iz CBCG.

Savjet je na današnjoj sjednici utvrdio i nacrt izmjena i dopuna Zakona o stečaju i likvidaciji banaka koji je pripremio stručni tim CBCG.

„Ove izmjene imaju za cilj dalje usaglašavanje nacionalne regulative sa propisima Evropske unije, a posebno su važne u kontekstu ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 9 – Finansijske usluge. Predložene izmjene unapređuju procedure stečaja i likvidacije banaka, usklađujući ih sa praksama i regulatornim okvirim EU država“, kazali su iz CBCG.

U Godišnjem izvještaju o nadgledanju platnih sistema za prošlu godinu, koga je danas takođe razmatrao Savjet, konstatovano je da je raspoloživost platnog sistema CBCG u prethodnoj godini iznosila 99,94 odsto, dok broj i vrijednost izvršenih transakcija porasli sedam odsto, odnosno 12,9 odsto u odnosu na 2023. godinu.

„Ovakav nivo efikasnosti i stabilnosti platnih sistema predstavlja snažnu osnovu za uspješnu migraciju domaćeg platnog sistema na najnoviji ISO 20022 standard, kao i za realizaciju najavljenog TIPS Clone projekta“, dodaje se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici su usvojeni i izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke za februar, kvartalni izvještaji o poslovanju banaka i nebankarskih institucija za četvrti kvartal prošle godine, godišnji izvještaji o toku stečajnih postupaka za Atlas banku u stečaju i Invest banku Montenegro u stečaju i razmatrana i druga tekuća pitanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS