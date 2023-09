CBCG: Neophodna obazriva politika upravljanja javnim dugom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za finansiranje budžeta, prema podacima Centralne banke (CBCG), u ovom trenutku nije potrebno dodatno zaduženje, ali iz te institucije nijesu mogli precizirati da li će ono biti potrebno do kraja godine.

To će, kako su kazali Pobjedi, zavisiti od obaveza koje dospijevaju na naplatu do kraja decembra, ali i nedostajućih sredstava za finansiranje deficita, ukoliko se ostvari.

Iz CBCG su upozorili da će svako buduće zaduženje biti nepovoljnije od dosadašnjih, te da buduće uslove zaduživanja može dodatno pogoršati visoka tekuća potrošnja.

Iz vrhovne monetarne institucije su rekli da bi u slučaju zaduženja Vlada trebalo pažljivo da analizira uslove na domaćem i međunarodnom tržištu i pažljivo odabere kredibilnog kreditora, sa ciljem optimalnog rješenja za zaduženje.

„U narednom periodu je neophodno voditi obazrivu politiku upravljanja javnim dugom i javnim finansijama, kako se zemlja ne bi izložila materijalizaciji fiskalnog rizika i krizi javnih finansija. Nestabilnost na globalnom tržištu, visoka inflacija i mnogi drugi faktori negativno će uticati na buduće uslove zaduživanja, koje dodatno može pogoršati visoka tekuća potrošnja“, kazali su iz CBCG.

Oni smatraju da je za očekivati da će svako buduće zaduženje biti nepovoljnije od dosadašnjih, što i potvrđuje zaduženje u martu. U prilog tome, kako su dodali, ide i povećanje globalnih kamatnih stopa, nestabilna ekonomska i finansijska situacija, kao i dalje visoka inflacija.

Iz vrhovne monetarne institucije podsjetili su da u narednim godinama dospijeva na otplatu visoki iznos duga, naročito 2025. godine – 1,15 milijardi EUR.

„CBCG sugeriše da se počne sa pronalaženjem sredstava za otplatu tih dugova, kao i eventualnu prijevremenu otplatu dugova koji dolaze. Imajući u vidu svjetsku ekonomsku situaciju, toliki iznos neće biti lako pronaći za jednu godinu“, rekli su iz vrhovne monetarne“, upozorili su iz te institucije.

