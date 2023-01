Carinsku saradnju poboljšati potpisivanjem protokola

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Carinske službe Crne Gore i Ukrajine sarađuju u svim pitanjima, a to bi dodatno moglo da se unaprijedi potpisivanjem protokola o razmjeni informacija u carinskoj oblasti, saopšteno je iz Uprave prihoda i carina (UPC).

Na sastanku vršioca dužnosti direktora UPC, Vladimira Bulajića i ukrajinskog ambasadora Oleha Herasymenka, konstatovano je da Crna Gora i Ukrajina u kontinuitetu njeguju prijateljske odnose i da carinske službe dvije države sarađuju u carinskim pitanjima.

“Najavljeno da će se ta saradnja unaprijediti potpisivanjem protokola o razmjeni informacija u carinskoj oblasti”, navodi se u saopštenju.

Bulajić je istakao da Crna Gora pruža podršku ukrajinskom narodu, koji se sada nalazi u veoma teškoj situaciji.

On je objasnio da UPC ima uspostavljenu komunikaciju sa carinskom službom Ukrajine sa kojom sarađuje na osnovu Sporazuma o saradnji u carinskim pitanjima, ali da uvijek ima prostora za jačanje saradnje, što će se konkretizovati potpisivanjem protokola koji će bliže regulisati saradnju na operativnom nivou.

Herasymenko je naveo da su mnogi Ukrajinci, koji su napustili porušene i okupirane domove, našli utočište u Crnoj Gori u kojoj se osjećaju bezbjedno.

On je naglasio značaj potpisivanja protokola kojim će se u velikoj mjeri poboljšati saradnja carinskih službi Ukrajine i Crne Gore i ponudio pomoć u realizaciji te aktivnosti.

Na kraju sastanka je konstatovano da je saradnja na bilateralnom nivou od značaja za obje države i carinske službe, a u cilju razmjene infomacija relevantnih za sprovođenje carinskih procedura i nesmetanog prometa robe.

