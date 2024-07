Carinski prihodi iznad planiranih i ostvarenih u prošloj godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava carina je za prvih šest mjeseci ove godine naplatila 592,8 miliona EUR, što je 11,8 miliona, odnosno dva odsto više od planiranog.

„To je skoro sedam odsto, odnosno 39,5 miliona EUR više u odnosu na isti period prošle godine“, navodi se u saopšenju.

Najveći dio prihoda ostvaren je naplatom poreza na dodatu vrijednost (PDV) pri uvozu, ukupno 397,8 miliona EUR, što je 1,14 odsto više u odnosu na planirane.

„Slijedi naplata akciza, u iznosu od 166,1 milion EUR, odnosno 4,21 odsto više od plana, zatim carinskih dažbina 27,6 miliona EUR ili 2,61 odsto više od plana. Porez na kafu donio je 1,28 miliona EUR“, precizira se u saopštenju.

U odnosu na isti period prethodne godine, naplata PDV pri uvozu bila je veća 10,85 miliona, akciza 25,86 miliona, a carinskih dažbina 2,83 miliona.

Poreza na kafu naplaćeno je manje 15 hiljada EUR.

Poređenja sa 2022. godinom pokazuju da su ukupni državni prihodi naplaćeni od Uprave carina porasli blizu 127 miliona EUR, odnosno 27,3 odsto.

Naplaćeni PDV pri uvozu uvećan je 72,12 miliona, akcize 44,67 miliona, a carine za 10,02 miliona EUR.

„Kada su u pitanju naplate carinskih prihoda za period od januara do kraja juna ove godine, naplaćeno je akciza u iznosu od 166,08 miliona EUR, što je 4,21 odsto više od planiranog, odnosno 6,7 miliona EUR. To je u odnosu na isti period prošle godine 25,9 miliona više“, navodi se u saopštenju.

U naplaćenim akcizama dominiraju one za miniralna ulja i njihove derivate 89,32 miliona, akcize na duvanske proizvode 54,28 miliona i akcize na alkohol i alkoholna pića 9,29 miliona.

„U odnosu na isti period prošle godine, najviše je rasla naplata akciza na duvanske proizvode 20,43 odsto, kao i naplaćene akcize na mineralna ulja i njihove derivate 16,13 odsto“, dodaje se u saopštenju.

Kada se, kako su kazali, uporede ovogodišnji i prihodi iz 2022. godine, uočljivo je da je naplata akciza na duvanske proizvode porasla 15,7 miliona EUR, odnosno za 40,91 odsto.

