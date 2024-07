Čarapić: Razvojna banka pokretač ekonomskog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvojna banka Crne Gore će biti pokretač ekonomskog razvoja, fokusirana, prije svega, na ubrzani privredni rast i podršku mikro, malim, srednjim, ali i velikim preduzećima, saopštio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Vasilije Čarapić.

„Ona neće biti obična finansijska institucija koja teži stvaranju profita, već će raditi u službi javnog interesa, pružujući podršku projektima koji su ključni za ekonomiju i društvo“, rekao je Čarapić predstavljajući Predlog zakona o Razvojnoj banci, koji su poslanici PES-a u utorak predali u skupštinsku proceduru.

Čarapić je objasnio da se osnivanjem Razvojne banke primarno omogućava posticaj rasta i razvoja preduzeća kroz povoljnije kredite i finansijsku podršku, realizacija infrastrukturnih projekata, koji su od vitalnog značaja za državu, te osigurava izvoz crnogorskih proizvoda i tako povećava konkurentnost domaćih firmi na međunarodnom tržištu.

„Osim toga, Razvojna banka će moći da obavlja i druge poslove u skladu sa svojim poslovnim politikama, pri čemu želim da istaknem da je naša politička želja da se vremenom razvijaju i poslovi sa stanovništvom, naročito u dijelu povoljnih stamenih kredita“, naveo je Čarapić.

Predlogom zakona je predviđeno da Razvojna banka za svoje obaveze odgovara svojim imovinom uz bezuslovno jemstvo Crne Gore.

„To znači da građani i privreda mogu biti sigurni u stabilnost i sigurnost ove institucije. Što se tiče samog kapitala Razvojne banke, on se obezbjeđuje iz postojećeg kapitala Investiciono-razvojnog fonda (IRF), što znači da za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna dodatna budžetska sredstva“, saopštio je Čarapić.

On je poručio da je njihova vizija jasna i da žele da stvore ekonomiju koja će biti otporna, održiva i konkurentna.

„Razvojna banka će biti alat za postizanje tih ciljeva u saradnji sa Vladom i međunarodnim finansijskim institucijama. Kroz intenziviranje pristupa grantovima i kreiranje novih finansijskih instrumenta, osiguraćemo da crnogorska preduzeća imaju sve što je potrebno za uspješan rast i razvoj“, rekao je Čarapić.

Razvojna banka će, prema njegovim riječima, imati ključnu ulogu i u podršci ranjivim grupama, uključujući mlade, žene i poljoprivrednike, za koje komercijalne banke do sada nijesu imale dovoljno sluha.

Zakon je usklađen sa najboljim praksama razvojnih banaka EU, čime se postavljaju temelji za uspješnu integraciju Crne Gore.

„Razvojna banka će direktno biti kontributor u realizaciji zahtjeva za više progovaračkih poglavlja, i to Poglavlje 30 vezano za osiguranje izvoza, Poglavlje 19 koje se odnosi na finansijske usluge, Poglavlje 11 koja se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, Poglavlje 19 koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje, Poglavlje 20 koje se odnosi na preduzetništvo i industrijsku politiku i Poglavlje 22 koje se odnosi na regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata“, precizirao je Čarapić.

On je objasnio da za usvajanje ovog zakona nije potrebna javna rasprava, ali da su otvoreni za sugestije ili dodatna pitanja.

On je dodao i da se nada da će zakon biti usvojen do kraja mjeseca.

Čarapić je saopštio da je predloženim zakonom precizno definisano da osnivački kapital ne može biti niži od 90 miliona EUR.

„Dakle, taj novac već postoji, to je kapital IRF-a, i neće biti potrebna dodatna sredstva. Time bih da dementujem bilo kakve insinuacije da ćemo budžetom morati da stvorimo 90 miliona za ovaj zakon“, kazao je Čarapić.

On smatra da je iznos kapitala dobra polazna osnova i da će se u narednom periodu, preuzimanjem određenih depozita, doći do većeg kapitala banke.

„Nije nam cilj da Razvojna banka bude konkurencija komercijalnim. Ubijeđeni smo da smo napravili dobar zakonski model koji, ukoliko se bude primjenjivao, neće ugroziti nijednu komercijalnu banku“, poručio je Čarapić.

On je dodao i da Razvojna banka ne treba da ima depozite veće od 300 do 400 miliona EUR, jer ne treba da se vrše plasmani veći od tog iznosa.

„Trudićemo se da kroz Razvojnu banku damo što veće plasmane, bez intencije da zaradimo. Siguran sam da ćemo imati samo benefite od toga, a da nećemo ugroziti ostatak bankarskog sektora“, zaključio je Čarapić.

