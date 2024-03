CANU da se uključi u rješavanje urgentnih pitanja iz energetike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, pozvao je Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti (CANU) da se uključi u rješavanje urgentnih pitanja koja se odnose na podjelu voda Bilećkog jezera, procese energetske tranzicije i razvoj elektroenergetskog sektora.

Mujović, koji je boravio u radnoj posjeti CANU, sastao se sa njenim, kao i sa predstavnicima Centra za energiju i ekologiju (ENEKO), i zatražio pomoć u rješavanju najvažnijih pitanja.

Na sastanku je, kako se navodi u saopštenju CANU-a, istaknuto da je neophodna jaka institucionalna saradnja u kojoj bi CANU, kroz uključivanje eminentnih i relevantnijih ličnosti koje okuplja, bila aktivan učesnik u rješavanju postojećih problema iz oblasti energetike i ekologije, koji zahtijevaju stavove utemeljene prvenstveno na naučnim osnovama.

Predsjednik CANU-a, akademik Dragan K. Vukčević, ponudio je Mujoviću I saradnju na potencijalno budućem leksikografskom projektu CANU i izradi Leksikona inženjera Crne Gore.

„Dogovoreno je i potpisivanje Memoranduma o saradnji, kroz koji će se ojačati međusobne veze i definisati polja zajedničkog djelovanja, kao i nastupa u smislu organizovanja okruglih stolova i naučnih tribina na kojima bi se iznijeli naučni stavovi i poslala jasna poruka naučne zajednice o značajnim temama i aktuelnim problemima iz oblasti energetike i ekologije koji su u fokusu crnogorske javnosti“, zaključuje se u saopštenju.

