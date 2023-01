Čađenović: Ovo je godina oporavka Plantaža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U kompaniji Plantaže u ovu godinu ulaze s velikom otpimizmom, saopštio je izvršni direktor kompanije Igor Čađenović i dodao da očekuju mnogo u smislu ubrzanijeg oporavka preduzeća.

“Potpuni oporavak kompanije nije moguć preko noći, ali već sada imamo konkretne pokazatelje koji ukazuju da smo na pravom putu i uvjeren sam da ćemo u narednih par godina uspjeti da Plantaže vratimo na pravi kolosijek”, kazao je Čađenović u intervjuu Vijestima.

Od bivše uprave, čiji članovi čekaju suđenje za slučaj “fabrika briketa”, kompanija ima naslijeđene dugove od 45 miliona EUR.

Čađenović očekuje da će se u narednom mjesecu rješiti pitanje duga državi od oko 11 miliona ustupanjem dijela imovine koju firma ne koristi u redovnom poslovanju.

Planiraju i da jedan dio viška zemljišta prodaju, kao i da riješe pitanje uzurpiranog zemljišta, kako bi ukupan dug tokom ove godine prepolovili i stvorili osnov za zdrav razvoj kompanije.

Takođe, planiraju i nove proizvode, smanjenje rashoda racionalizacijom poslovanja i poboljšanje prodaje.

Veliki problem kompanije iz prethodnog perioda bili su i falsifikovani finansijski izvještaji i bilansi, zastarjela procjena imovine i veliki broj sudskih postupaka, ali i šteta koju je vinogradima i voćnjacima prošle godine pričinio grad.

Nova uprava je preuzela kompaniju u aprilu 2021. godine, a Čađenović je izvršni direktor od prije dva mjeseca. Prethodno je bio direktor sektora prodaje i marketinga.

“Vjerujem da je sada već opšte poznato da je jedan od prioritetnih ciljeva nove uprave u prethodnom period bio da objektivno i realno sagleda zatečeno stanje, što je prije svega podrazumijevalo podvlačenje crte i čišćenje bilansa što, moramo priznati, nije bilo nimalo jednostavan posao”, objasnio je Čađenović.

To je, kako je naveo, podrazumijevalo radikalne poteze kojima su bilansima u 2021. godini priznata i ranije neevidentirana opterećenja iz prethodnih godina, pa je u skladu sa tim u poslovnom rezultatu iskazan minus od 20 miliona EUR.

“Vjerujem, takođe, da je poznato da su ti bilansi prvi put, nakon dužeg vremena, dobili pozitivno mišljenje eksterne revizije, bez iskazanih rezervi od revizora i da smo na taj način stvorili dobru polaznu osnovu za buduće poslovanje”, dodao je Čađenović.

Prema njegovim riječima, bilansi za prošlu godinu se svode i kada oni budu gotovi, podaci će biti javni, ali ono što je izvjesno jeste da će u ovoj godini minus biti višestruko niži nego prethodnih godina.

“On je, najvećim dijelom, posljedica uvećane amortizacije, jer je novom reprocijenom koju je uradila renomirana kuće Ernst Young imovina kompanije sa prethnodnih 70 miliona uvećana na 410 miliona EUR”, kazao je Čađenović.

Ono što je važno istaći, kako je rekao, jeste i projekcija pozitivnog EBITDA razultata za prošlu godinu.

“Vjerujemo da je prošla godina posljednja u kojoj će bilansi biti negativni, ali da oni, i kao takvi, ukazuju na pozitivna kretanja, koja su rezultat niza strateških odluka koje će na duži rok obezbijediti poslovanje na samoodrživim principima i doprinijeti pozitivnoj transformaciji jednog od najznačajnijih brendova kojeg Crna Gora ima”, zaključio je Čađenović.

