Bugarska: Očekuju rekordnu zimsku turističku sezonu

Sofija, (MINA-BUSINESS) – Ministar turizma Bugarske u tehničkom mandatu Iljin Dimitrov izjavio je kako očekuje da će predstojeća zimska turistička sezona biti bolja od prošlogodišnje, koja je bila rekordna.

Dimitrov je novinarima kazao da se njegova povoljna ocjena temelji na preliminarnim podacima o rezervacijama, za koje je rekao da su vrlo dobri.

“Rezervacije napreduju vrlo dobro. Nadam se da ćemo imati dobru sezonu”, rekao je Dimitrov dodajući da se rast bilježi na nekoliko tržišta, među kojima su Britanija i Izrael, gdje Bugarska vraća snažnu poziciju.

On je naveo da se protok gostiju iz Ujedinjenog Kraljevstva, Izraela i Poljske stabilizovao, ali da njemačko tržište se tek treba oporaviti.

Kako je saopštio, u Poljskoj će 24. oktobra započeti petodnevni sajam putovanja Bugarske, na kojem će učestvovati brojne bugarske kompanije.

On je najavio da, ukoliko se forum pokaže učinkovitim, slični događaji održaće se i u drugim zemljama koje su atraktivne za bugarsko tržište.

Dimitrov je rekao da je njegov resor predložio kompenzacije u sektoru turizma za visoke cijene gasa i struje, dodajući da će te mjere zavisiti od novog parlamenta koji treba da usvoji budžet za narednu godinu.

Kako je pojasnio, predložiće zadržavanje niže stope PDV-a od devet odsto u turizmu zbog učinkovitosti tog sektora.

Prema ocjeni Dimitrova, potrebno je i da se povećaju izdaci za reklamiranje i promociju turizma.

