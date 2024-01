Budžet Kotora planiran na rekordnih 44,5 miliona EUR

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Budžet Opštine Kotor za ovu godinu planiran je na rekordnih 44,5 miliona EUR i rezultat je bolje privredne aktivnosti u gradu, smanjene sive ekonomije na minimum i privlačenja investitora.

Nakon uspješne prošle godine, tokom koje je Opština raspolagala sa budžetom od blizu 30 miliona EUR, za ovu godinu planiran je budžet od rekordnih 44,5 miliona EUR. To je najveći budžet u istoriji grada, prenosi Agencija CGNews.

Predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić, rekao je da to nije rezultat inflacije ili provizornih očekivanja. Naprotiv, budžet je apsolutno realan i ostvariv.

“To je rezultat veće i bolje privredne aktivnosti u gradu, smanjene sive ekonomije na minimum i privlačenja investitora. Upravo zbog toga možemo da predložimo ovakav razvojni budžet. Za ulaganje u kapitalne projekte predviđen je 21 milion EUR. Naglašavam da smo tokom prošle uspjeli da realizujemo više od 90 odsto kapitalnog budžeta i siguran sam da ćemo i ove godine uspjeti da ostvarimo tu brojku”, naveo je Jokić.

Tokom ove godine gradska uprava će u potpunosti realizovati ono što je započela u prethodnoj.

“U martu ćemo da otvorimo novi gradski park, novi trg sa pijacom na Svetom Stasiju, a planiramo da krenemo sa radovima na sekundarnoj vodovodnoj mreži u donjem Grblju, kako bi pet sela po prvi put bila priključena na gradski vodovod. Takođe, u planu je završetak puta kroz Gornji Grbalj, koji će biti od velike pomoći kada se krene sa izgradnjom bulevara Jaz – Tivat” objasnio je Jokić.

Kao prioritet za ovu godinu, Jokić je naveo i proširenje sistema pametnog upravljanja saobraćajem, koji bi obuhvatio pojas od tunela do Dobrote.

“Cilj nam je da se, u periodu najvećih gužvi, dionica iz pravca tunela do Dobrote prelazi za manje od 30 minuta”, dodao je Jokić.

Za ovu godinu Jokić najavljuje i početak realizacije vjerovatno najvećeg projekta u istoriji grada vrijednog 35 miliona EUR.

„Riječ je o izgradnji kanalizacionog i poboljšanja vodovodnog sistema, kao i elektro-snadbijevanja na prostoru Prčnja, Stoliva, Risna i Perasta. To će konačno ovaj dio zaliva učiniti ekološko najsjajnijom tačkom ovog dijela Evrope“, saopštio je Jokić.

Opština Kotor je tokom prošle godine značajna sredstva uložila u sportske terene i infrastrukturu školskih objekata. Za ovu godinu planirana su ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu.

Jokić je, kada je riječ o turističkoj sezoni, kazao da je uvjeren da Kotor više nema razloga da strahuje kakva će mu biti turistička sezona, jer je izvjesno da će svaka sezona biti uspješna.

“Ono što mi možemo da uradimo jeste da organizacijom uspješnih manifestacija i promocijom naše destinacije doprinosimo tome. Želim da iskoristim ovu priliku i najavim da će se početkom juna u Kotoru desiti spektakl kakav do sada nije viđen i vjerujem da će to služiti na ponos svima, ne samo Kotoru, već i Crnoj Gori”, zaključio je Jokić.

