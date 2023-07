Budvanskoj Opštini 15 hiljada EUR od kazni za nelegalni smještaj

Budva, (MINA-BUSINESS) – Lokalni turistički inspektori u Budvi za mjesec su izrekli 13 prekršajnih naloga, odnosno kazni u visini od 15 hiljada EUR za neprijavljivanje privatnog smještaja, saopštio je rukovodilac Sekreterijata za turizam budvanske Opštine, Đorđe Šćepanović.

On je kazao da je Sekretarijat na današnji dan izdao 2,1 hiljadu odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je deset odsto više nego u rekordnoj 2021. godini, prenosi portal RTCG.

Šćepanović je rekao da je na današnji dan u odnosu na 2021. godinu deset odsto više privatnih smještaja, a u odnosu na prošlu čak o 20 odsto više.

“Ukupan broj izdatih odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti je 2,1 hiljadu ili 35 hiljada kategorisanih ležajeva”, naveo je Šćepanović.

On je dodao da je ponijeto 560 zahtjeva za dobijanje odobrenja obavljanja ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu, od čega je 550 odobreno.

Šćepanović je kazao da za produženo radno vrijeme trenutno imaju deset zahtjeva i naplaćenih četiri hiljade EUR, dok je za izvođenje muzičkog programa ili emitovanje akustičnih uređaja u objektu predato je pet zahtjeva i naplaćeno oko dvije hiljade. Podnijeto je i deset zahtjeva za kategorizaciju ugostiteljskih objekata.

On je rekao da je povećana kontrola lokalnih turističkih inspektora.

“Oni su za mjesec na terenu sačinili 170 zapisnika, izrekli 13 prekršajnih naloga, odnosno kazni u visini od 15 hiljada EUR”, saopštio je Šćepanović.

On je naveo da su u Opštini maksimalno pojednostavili proceduru prijave i smanjili takse i poručio Budvanima da im se više isplate da prijave goste nego da rade ilegalno.

