Budvanska rivijera da plati Opštini 1,3 miliona EUR za nacionalizovano zemljište

Budva, (MINA-BUSINESS) – Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera dužna je da isplati Opštini Budva više od 1,3 miliona EUR, koje je lokalna uprava još prije deset godina isplatila porodici Luketić na ime, prije šest decenija, nacionalizovanog zemljišta ispred grad-hotela Sveti Stefan.

Prema presudi podgoričkog Višeg suda, u koju su Vijesti imale uvid, ukinuta je presuda kotorskog Osnovnog suda, te usvojen tužbeni zahtjev Opštine Budva.

Riječ je o zemljištu od oko 2,5 hiljade kvadrata koje je nacionalizovano 60-ih godina prošlog vijeka od pokojne Stane Luketić, a na kome su u međuvremenu izgrađene tehničke pomoćne prostorije sa kotlarinicom – javnosti poznate dvije nelegalne betonske građevine pored poslovnog centra, naspram grad-hotela.

U međuvremenu, hotelskim kompleksom, pa ni spornim zemljištem, više ne gazduje HG Budvanska rivijera, već je kompleks prije četiri godine ustupljen novoj kompaniji Sveti Stefan hoteli, koje ga izdaje u zakup firmi Adriatic properties.

“Usvaja se tužbeni zahtjev Opštine Budva, pa se obavezuje tužena HG Budvanska rivijera da na ime naknade za ustupljeno zemljište isplati 1,26 miliona EUR, sa zateznom kamatom”, navodi se u presudi Višeg suda.

Suma sa kamatom procjenjuje se da bi mogla da dostigne dva miliona EUR, što bi, ukoliko Opština bude insistirala da se odmah naplati od Budvanske rivijere, moglo ugroziti poslovanje kompanije koja je protekle dvije godine ostvarila dobre poslovne rezultate.

Najveća hotelska kompanija u većinskom vlasništvu države prošlu godinu je završila sa 2,6 miliona EUR neto dobiti, skoro za trećinu više nego godinu ranije.

U toj kompaniji Vijestima je rečeno da još nijesu dobili presudu, ali su istakli da su uvjereni da će sa Opštinom Budva naći rješenje.

Apsurdno je to, kako je rečeno listu, što se naplata naknade, koju je 2010. Opština isplatila predstavnicima porodice Luketić, sada potražuje od Budvanske rivijere koja faktički nije ni uknjižena na tu zemlju. Navode da je na zemlju uknjižena kompanija Sveti Stefan hoteli, koja od nje i ubira zakupninu.

“Predmet spora je zahtjev Opštine Budva da im HG Budvanska rivijera na ime naknade za ustupljeno gradsko-građevinsko zemljište isplati iznos od 1,3 miliona EUR. Svoj zahjev zasniva na tvrdnji da je tokom 60-ih godina prošlog vijeka sproveden postupak nacionalizacije neizgrađenog gradsko-građevinskog zemljišta od tadašnjih vlasnika. Kako naknada nije plaćena nasljednici pokojne Stane Luketić pokrenuli su postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru, koji je okončan usvajanjem tužbenog zahtjeva, a kojim je Opština Budva obavezana da isplati naknadu za nacionalizovano zemljište”, piše u presudi.

Dodaje se da je tom presudom Opština Budva obavezana da ranijim vlasnicima nacionalizovanog gradsko-građevinskog zemljista isplati ukupno 1,37 miliona EUR.

Na tu presudu se žalila lokalna uprava, izvršeno je vještačenje, da bi na kraju presudom Vrhovnog suda Crne Gore od 22. septembra 2009. godine Opština Budva izgubila spor, odnosno presuđeno je da je njena obaveza da predstavnicima porodice Luketić isplati 1,3 miliona EUR, što je i učinjeno u godinama nakon pravosnažnosti presude, nerijetko i prinudnim putem.

Prije šest decenija nacionalizovanu zemlju Opština Budva je dala tadašnjem ugostiteljskom preduzeću Sveti Stefan Miločer iz koga je kasnije nastala HG Budvanska rivijera, a na koju je do 2019. zemlja bila uknjižena.

