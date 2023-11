Budva lokomotiva nacionalnog turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bogata i uspješna Budva, koja je lokomotiva nacionalnog turizma, garant je da će biti uspješna i Crna Gora, saopštio je premijer Milojko Spajić i dodao da je gradu potreban odgovoran i domaćinski odnos.

Spajić je čestitao Dan Opštine Budva i Dan oslobođenja grada građanima, odbornicima i rukovodstvu te lokalne samouprave.

On je, kako je saopšeno iz Kabineta predsjednika Vlade, podsjetio na značaj Budve, kao metropole crnogorskog turizma i bisera Mediterana.

„Imidž prestižne destinacije, koji je građen decenijama unazad, dužni smo da održimo i unaprijedimo, uspješno balansirajući između tradicije i bogate materijalne i duhovne zaostavštine, očuvanja prirodnog bogatstva i savremenih trendova, te sve većih potreba građana i gostiju Budve“, kazao je Spajić.

U čestitki se navodi da je Budva u vrlo složenim uslovima, uz sve nedostatke i manjkavosti tranzicione ekonomije, bilježila napredak, rast i razvoj i ostala upamćena po izvanrednom festivalskom, kongresnom, kulturnom i sportskom turizmu, što govori o neiscrpnom potencijalu koji ona posjeduje.

„To i opominje da joj je potreban odgovoran i domaćinski odnos, jer bogata i uspješna Budva, koja je lokomotiva nacionalnog turizma, garant je da će biti uspješna i Crna Gora“, poručio je Spajić.

Spajić je saopštio da je siguran da će građani i lokalna samouprava, uz dobru saradnju sa Vladom i drugim relevantnim društvenim subjektima, pronaći put da Budva prevaziđe sve hipoteke i balaste iz njene trodecenijske prošlosti i uđe u novo razdoblje evropskog razvoja i prosperiteta.

