Budva dobija novo odmorište

Budva, (MINA-BUSINESS) – Budva je dobila novo odmorište na planinarsko-pješačkoj transverzali Brajići – Paštrovska gora, saopšteno je iz lokalne Turističke organizacije (TOB).

TOB je realizovala projekat uređenja i opremanja lokaliteta Kikova strana koji se nalazi na tom potezu, potrebnim turističkim sadržajima, klupama, pultovima i kantama za otpatke, kao i sadnicama bijelog bora.

“Odmor u Budvi najčešće podrazumijeva boravak u dinamičnom jezgru grada, uživanje u kulturnim ili zabavnim sadržajima, toplom pijesku i kristalno čistom moru, ali nekad je potrebno „pobjeći“ od modernog načina života u zelene oaze okolnih brda, pokrenuti svaki mišić i onda osjetiti mir i tišinu koju remeti samo šum vjetra i zvuk ptica”, navodi se u saopštenju TOB-a.

U TOB-u su saopštili da će ljubitelji prirode i ove vrste odmora, planinari i turisti, tokom svojih šetnji kroz bajkovito budvansko zaleđe, od sada moći da opuste svoje tijelo i um uživajući u prelijepom pogledu na morsku pučinu i pitome okolne predjele, udobno smješteni u okrilje novog odmorišta na planinarsko-pješačkoj transverzali Brajići – Paštrovska gora.

Direktor TO Budve, Nemanja Kuljača, kazao je da je razvoj aktivnog i ruralnog turizma na budvanskoj rivijeri, te unapređenje ovog dijela turističke ponude, jedan od prioriteta poslovanja TO Budve.

“S tim u vezi, ove godine smo posebnu pažnju posvetili čišćenju, uređenju, markaciji i rekonstrukciji signalizacije oko 50 kilometara postojećih pješačkih staza u zaleđu, uređuju se i dvije nove staze na potezu Tudorovići – Paštrovska gora – Kufin, u dužini od 20 kilometara, raskrčena je i uređena potpuno nova kružna staza na ostrvu Sveti Nikola, dužine 3,1 kilometar, a u cijeloj dužini staze, na više mjesta je u planu postavljanje klupa i izgradnja vidikovaca”, rekao je Kuljača.

On je naveo da, pored projekta rekonstrukcije, adaptacije i revalorizacije tvrđave Mogren, čija je realizacija u toku, završene izgradnje odmorišta na lokalitetu Kikova strana, u nastavku godine ih očekuje još niz lijepih projekata iz oblasti unapređenja turističkog proizvoda.

TO Budva apeluje na sve građanke, građane i goste Budve da budu posebno odgovorni tokom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom i da je čuvaju od eventualnih požara.

