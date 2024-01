Budućnost Željezare u kredibilnom partneru i angažmanu na infrastrukturnim projektima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će u narednom periodu realizovati kapitalne infrastrukturne projekte u energetici i saobraćaju, saopštio je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović na sastanku sa predstavnicima kompanije Safin Handelsges, koji su iskazali interesovanje za Željezaru Nikšić.

Kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, riječ je o kompaniji sa tradicijom dugom 30 godina.

Mujović je, s obzirom na intenzivne infrastrukturne projekte koji će se realizovati u narednih pet godina, naveo da je zadatak i ambicija Vlade da se maksimalno koriste domaći resursi i proizvodi i u tome prepozna šansa za razvoj domaćih proizvodnih kapaciteta, naročito u oblasti proizvodnje čelika, kamena, cementa.

Za ove procese, kako je naglasio, Vladi je važno da ima ozbiljne i renomirane partnere.

„Željezara Nikšić jedan je od simbola Crne Gore, velika kompanija sa značajnim rezultatima u bivšoj Jugoslaviji i sa proizvodima čiji kvalitet je i danas prepoznat i cijenjen. Svjesni prednosti i mana, neadekvatnog ulaganja u opremu i postrojenja u posljednjoj deceniji, ipak smatram da nam geopolitička situacija i trendovi na tržištu čelika idu u prilog“, istakao je Mujović i dodao da uz kredibilnog partnera nema dileme da ovo preduzeće ima budućnost.

Mujović je posebno istakao da je spremnost za rad i maksimalna angažovanost radnika da pokrenu proces proizvodnje dodatni adut, koji je od izuzetnog značaja za budućeg strateškog partnera u Željezari Nikšić.

Predstavnici kompanije prezentovali su Mujoviću svoje viđenje budućeg poslovanja Željezare i naglasili da su već obišli preduzeće i postrojenja i da imaju jasnu sliku o potencijalima, ali i nedostacima.

„Imajući u vidu dugu poslovnu tradiciju koju ova kompanija ima na tržištu čelika, kao i stabilno poslovanje i likvidnost, istakli su da vide potencijalno dobru poslovnu priliku i da će svakako dostaviti pismo namjere i svoj predlog budućeg partnerstva“, navodi se u saopštenju.

Sastanku su takođe prisustvovali i predstavnici radnika Željezare, koji su kroz razgovor sa predstavnicima kompanije iskazali spremnost da uposle sve svoje kapacitete i doprinesu „ozdravljenju“ preduzeća.

Sastanak Mujovića sa predstavnicima kompanije Safin Handelsges nastavak je intenzivnih aktivnosti na pronalaženju starteškog partnera za nikšićku kompaniju.

Cilj Mujovića je da se što više kompanija iz ove oblasti upozna sa potencijalima Željezare, kako bi u transparentnom i konkurentnom procesu došli do stavljanja u funkciju što više kapaciteta koje Željezara može da ponudi.

„Diplompatska aktivnost ministra Mujovića na promociji javnog poziva za davanje u zakup Čeličane i Kovačnice koji je raspisala Elektroprivreda (EPCG), dovela je do velikog odziva zainteresovanih ulagača“, zaključili su iz Ministarstva.

