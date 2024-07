BS: Kapitalni projekti gdje žive Bošnjaci da budu prioritet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sporazumom o ulasku Bošnjačke stranke (BS) u 44. Vladu predviđeno je da kapitalni projekti tamo gdje žive Bošnjaci budu prioritet u narednom periodu, saopšteno je iz te partije.

Navodi se da je predsjednik BS-a Ervin Ibrahimović, u sporazumu sa premijerom Milojkom Spajićem, koji se odnosi na učešće te partije u 44. Vladi, definisao projekte koji će biti prioritet Vlade u narednom periodu.

Iz BS-a su kazali da je među prioritetima da se odmah obezbijede finansije za završetak skijališta Štedim, kao i da se aktuelizuje otvaranje tunela Rožaje-Peć.

Među prioritetima su, kako su navelu, otvaranje puta Plav-Dečani, obezbjeđivanje sredstava za revitalizaciju Plavskog jezera, rekonstrukcija puta Gusinje -Grebaje i završetak puta Plav-Gusinje (preko Kruševa).

Iz BS-a su kazali da su prioriteti i putevi Petnjica-Bioče i Srđevac-Sušica.

“Valorizacija Đalovića pećine. Skijalište Cmiljača. Put Sveti Ivan – Mrkojevići – Sukobin. Bulevar kroz naselja Čeluga i Zaljevo u Baru”, kaže se u saopštenju.

