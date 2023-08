Brodski pretovar za pola godine 780 hiljada tona

Bar, (MINA-BUSINESS) – U Luci Bar je u prvoj polovini godine pretovareno ukupno 779,65 hiljada tona tereta, što je 26 odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period, kada je brodski pretovar iznosio 1,05 miliona tona.

“Biznis planom za ovu godinu je za prvih šest mjeseci bio planiran brodski pretovar od 1,08 miliona tona, pa je ostvarenje manje 28 odsto”, navodi se u izvještaju menadžmenta o poslovanju za prvih pola godine.

Od ukupno pretovarenih 779,65 hiljada tona, na rasute terete se odnosi 614,23 hiljade tona, na tečne 114,3 hiljade tona, a na generalne terete 51,11 hiljada tona.

Iz preduzeća su naveli da ohrabruje pretovar nove robe, odnosno robe koja nije bila pretovarena u uporednom periodu prošle godine.

To su kod rasutih tereta ugalj i so, a kod generalnih tereta, granit, aluminijski bileti i magnezit.

Kada je u pitanju poslovanje Luke Bar, u prvih šest mjeseci ostvaren je gubitak od 2,42 hiljade EUR, dok je u istom periodu prošle godine ostvarena dobit od 5,24 miliona EUR.

“Osim smanjenja prihoda za 4,8 miliona EUR, ili 40 odsto, na gubitak u prvom polugodištu značajno su uticali i povećani troškovi poslovanja u odnosu na uporedni period i to troškovi ostalih usluga (Dekra), troškovi amortizacije, otpis potraživanja od kupaca indirektnom metodom preko 12 mjeseci, troškovi materijala i troškovi transportnih usluga”, objasnili su iz kompanije.

