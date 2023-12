Britanski novinar u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) podržala je boravak britanskog novinara i vlasnika medijske grupe iz Velike Britanije, koji je u organizaciji Luštica Bay Montenegro boravio u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Riječ je o Xavier Calloc’h – novinaru dva luksuzna časopisa Family Office Investor i Yacht Investor čiji su tiraži po 22 hiljade primjeraka, kao i vlasnik britanske medijske kuće Investor Media.

„Cilj njegove posjete je upoznavanje sa raznovrsnom turističkom ponudom, nakon čega će predstaviti ljepote naše zemlje u vidu članka koji će biti objavljen u tri publikacije“, navodi se u saopštenju.

Calloc’h je kazao da ga je ljubaznost domaćina i gostoprimstvo ostavilo bez daha.

„Dočekali su me s osmijehom na licu i ne mogu dovoljno istaći koliko su se trudili da uživam u svakom trenutku. Tu atmosferu je upotpunila i hrana, najukusnija koju sam probao u životu“, poručio je Calloc’h.

U periodu od 19. decembra do 23. decembra, britanski novinar je imao priliku da obiđe crnogorsko primorje i uživa u Luštici Bay kao nautičkoj i jahting destinaciji. Prema njegovim riječima, posebno impresionira dugačka obala i stari primorski gradovi.

„Ova zemlja ima nešto posebno, nešto što morate doživjeti da biste zaista shvatili. Postoji još toliko toga za istražiti i definitivno moram ponovo posjetiti ovu zemlju“, rekao je Calloc’h.

Novinar je posjetio i sjever zemlje, te je uživao u ljepotama Crnog jezera i kanjona rijeke Tare. Ističe da ga posebno mame adrenalinska iskustva poput ziplajna i raftinga, te da će te aktivnosti uvrstiti u plan sledećeg putovanja.

Family Office Investor i Yacht Investor su britanski časopisi, koji su posvećeni jahtingu i sektoru upravljanja luksuznom imovinom. Sadržaj čitaju profesionalci pomorske industrije i njihovi postojeći i budući klijenti širom svijeta. Imajući u vidu značaj navedenih medija, očekuje se da će objavljeni članci doprinijeti boljem pozicioniranju Crne Gore kao turističke destinacije.

