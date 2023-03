Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Implementacija projekta BRE odnosno Snaženje poslovnog registra /Business Registry Empowerment/, značajna je za dalji razvoj biznis okruženja u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa međunarodnim tržištem, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Komora je organizovala je radionicu pod nazivom BRE kao prilika za analizu podataka: strategije, alati i operativni modaliteti za analizu preduzetništva u okviru kapitalizacije projekta BRE koji se kofinansira kroz program Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020.

„Implementacija ovog projekta je izuzetno značajna za dalji razvoj biznis okruženja u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa međunarodnim tržištem, jer je jedan od njegovih ključnih rezultata partnerska platforma sa bazom podataka kompanija iz Italije, Albanije i Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz PKCG su rekli da je realizacijom BRE projekta ostvaren njegov glavni cilj, a to je formiranje prvog transnacionalnog poslovnog registra, dizajniranog između tri zemlje, po ugledu na italijanski model.

„U cilju pospješivanja internacionalizacije preduzeća, u završnoj fazi implementacije projekta uspostavljeni su infopoints, kroz koje su predstavnici zainteresovanih kompanija imali priliku da dobiju mentorsku podršku i rade na razvoju savremenih vještina u oblasti prodaje, marketinga i pristupa inostranim tržištima koje su kompatibilne sa potrebama privrede“, kazali su iz Komore.

Tanja Radusinović iz PKCG je kazala da je BRE ili Snaženje poslovnog registra bio jedan od projekata koje je Komora realizovala kroz INTERREG IPA CBC program Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020, a u kojem je kao partner iz naše zemlje učestvovao i Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis.

„Kroz ovaj projekat su nas uspješno vodili partneri iz Privredne komore Tirane, a veliku podršku je pružilo i njihovo Ministarstvo ekonomje i finansija, dok smo značajna iskustva i znanje dobili od kolega iz Privredne komore Barija“, navela je Radusinović.

Prema njenim riječima, ideja je bila da se kroz projekat napravi poslovni registar crnogorskih kompanija koje posluju u prekograničnoj oblasti, a po uzoru na registar koji u Italiji vodi Udruženje komora.

„Cilj je bio da se kroz sistematizovani registar olakša pronalaženje poslovnih partnera i razvija kvalitetna saradnja, te međusobno trguje robom i uslugama“, kazala je Radusinović.

Ona je navela da je PKCG kroz BRE razvila posebnu sopstvenu bazu koja će se unapređivati kroz naredne projekte.

„Svjesni značaja postojanja kvalitetnih i sveobuhvatnih baza poslovnih subjekata, pripremamo nastavak ovog projekta kako bismo dobili još bolji registar za snaženje prekogranične saradnje“, kazala je Radusinović.

Predstavnica Sektora za projekte PKCG, Marija Raspopović, rekla je da je implementacija BRE projekta izuzetno značajna za razvoj biznis okruženja u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa međunarodnim tržištem kroz platformu koja je razvijena u toku trajanja projekta.

Ona je posebno apostrofirala važnost formiranja prvog transnacionalnog poslovnog registra koji je kompatibilan sa Evropskim registrom, dok njegova izrada prati model italijanskog poslovnog registra.

Prema njenim riječima, opšte poboljšanje registara u prekograničnom području uticalo je na poboljšanje poslovnog okruženja olakšavanjem pristupa informacijama, pružanjem transparentnih i tačnih podataka, smanjenjem troškova i jačanjem efikasnosti poslovanja.

Aris Tasho iz Privredne komore Tirane, rekla je da je BRE bio izazovan projekat za implementaciju u Albaniji, s obzirom na to da jedinstveni nacionalni registar ne ostavlja mogućnost međunarodne saradnje.

„Zato je njihovo nastojanje da prenesu najbolju praksu iz Italije čiji poslovni registar savršeno odgovaralo potrebama razvijanja prekogranične saradnje i međunarodnog povezivanja kompanija“, navela je Tasho.

Projektni menadžer iz Privredne komore Barija, Cosmo Albertini, istakao je plodotvornost dugog, zajedničkog rada partnera na projektu BRE, uz ocjenu da je dosta toga postignuto.

On je podsjetio na glavne prekretnice tokom realizacije projekta i osvrnuo se na najznačajnije događaje koji su organizovani u sklopu njegove impelementacije.

Predstavnica Inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis, Marijana Jovović, kazala je da ovaj centar sa svim partnerima projekta želi iskoristiti BRE platformu, koja pomaže u jačanju prekogranične saradnje i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i poboljšanju okvira za njihov razvoj u Evropi.

Ona je predstavila primjere najbolje prakse i pružila adekvatne informacije potrebne za razvoj poslovanja i bolje razumijevanje projekta poslovnog registra.

Jovović je kazala da je, u periodu realizacije projekta, ova ustanova uz podršku Komore Crne Gore i drugih partnera kreirala besplatan onlajn video/kurs za mlade preduzetnike u cilju upoznavanja sa procesima registracije preduzeca u Crnoj Gori, preseljenja proizvodnih kapaciteta u Crnu Goru iz inostranstva, te zaštite patenta i brendova u Crnoj Gori, kao I carinskoj regulativi.

Marijana Popović Rončević iz Monstata predstavila je rad te institucije, kao i Poslovni registar i analizu ekonomskih podataka.

Ona je kazala da je Monstat-ova uloga kao nosioca zvanične statistike u crnogorskom statističkom sistemu prepoznata kod domaće i međunarodne javnosti, te da je, kao statistički lider, dužan da prikupljanje podataka, obradu i diseminaciju crnogorske statistike obavlja na profesionalno nezavisan, transparentan i visoko stručan način.

Popović Rončević kazala je da je statistički biznis registar organizovan tako da pokazuje sektorsku alokaciju institucionalnih jedinica, a profilisanjem preduzeća i lokalnih jedinica dobijaju se jedinice prema vrsti djelatnosti i lokalne jedinice prema vrsti djelatnosti.

Takođe, proširivanje saradnje Monstata i šire javnosti je jedan od važnih ciljeva u budućem radu, kako bi posao podaci bili još transparentniji, dostupniji i vidljiviji javnosti-kako domaćoj, tako i međunarodnoj.

Sekretarka Odbora udruženja ICT PKCG i članica BRE projektnog tima, Nada Rakočević, prezentovala je platformu BRE projekta, kroz funkcionisanje registra za Albaniju, Italiju i Crnu Goru.

Ona je istakla važnost ovog projekta kroz razvoj platforme za jedinstvenu bazu podataka, koja je poslužila kao inspiracija i početna tačka za proces digitalne transformacije Privredne komore i projekta e-komora.

Rakočević je ukazala i na značaj alata za samoprocjenu digitalnih vještina, koji je ova krovna asocijacija privrede takođe razvila.

Na radionici su takođe predstavljene sve evidencije koje se vode u Privrednoj komori.

