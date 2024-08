Bokeški forum: Brojni tivatski taksisti sramota za tu profesiju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Brojna tivatska taksi udruženja, kao i privatni taksisti, posebno oni koji posao obavljaju na stajalištima po gradu, bruka su i sramota za profesiju kojom se bave, poručili su iz Bokeškog foruma.

Oni su pozvali građane Tivta da sve nepravilnosti i bahatost u njihovom radu prijave nadležnim sekretarijatima.

Iz Bokeškog foruma su kazali da pojedini taksisti mimo standarda i pravila odbijaju kraće vožnje, naplaćuju više nego što je propisano, a sramotno je i njihovo ponašanje na tivatskom aerodromu.

“Koristimo ovu priliku da sve nepravilnosti i bahatost građani Tivta prijave nadležnim sekretarijatima, kako bi se krenulo sa procedurom oduzimanja licenci i zabranom njihovog izdavanja za naredni period. Pozivamo sve oštećene da prijave dostave i direktno potpredsjedniku Opštine Tivat Andriji Petkoviću na adresu: [email protected]. Da dostave ili ime i prezime vozača taksija, broj taksija i ime taksi udruženja ili registarski broj tablice, kako bi pokrenuli postupak oduzimanja licence“, navodi se u saopštenju.

Oni smatraju da je užasno to što se mimo standarda i postavljenih pravila odbijaju kraće vožnje u gradu ili se za njih traži veća cijena od propisane, ali i to što se međugradske vožnje prema Kotoru i Budvi naplaćuju 50 EUR, 70 EUR, pa i više.

Iz Bokeškog foruma su dodali da je posebno sramotno čekanje i javašluk po aerodromu, gdje je prvi kontakt gostiju sa taksistima, kako kažu, najblaže rečeno šokantan.

Oni su poručili da će insistirati da se u narednoj sezoni uvede dress code na aerodromima, kao i na gradskim stajalištima.

“Pozivamo još jednom sve oštećene, diskriminisane, neadekvatno uslužene da se obrate na pomenute adrese. Želimo da se zahvalimo rijetkim izuzecima koji svoj posao obavljaju pošteno i po svim standardima”, zaključuje se u saopštenju.

