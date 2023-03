Boka će biti u kolapsu ako ne bude više trajekata

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Turistički privrednici u Boki najavljuju više nego dobru sezonu koja ne smije ničim da se pokvari, ali se trenutno plaše trajektnog saobraćaja, koji ne radi u punom kapacitetu.

Sagovornici Pobjede su kazali da će, ako se stvari ne budu odvijale kako je obećano, cijela Boka biti u kolapsu. Međutim, oni se nadaju da su toga svjesni nadležni koji rade na tome, dok oni promovišu destinaciju i privlače goste.

Vlada je obećala dovoljan broj trajekata do ljetnje sezone, ali turistički privrednici apeluju da nabavku treba ubrzati, jer veće grupe turista dolaze već za mjesec.

Sa druge strane, gužve u Kotoru su već počele. Stanovnici tog grada tvrde da nikada nije prolazilo više automobila i kamiona sa hercegnovskim tablicama, kao i da je stari grad pun stranih turista.

Direktor hotela Forza Mare, restorana i poslastičarnice u Kotoru i Porto Montenegru, Bojan Joketić, kazao je Pobjedi da je problem što taj grad nema zaobilaznicu.

“Čim dođu kruzeri i kada kamioni prolaze kroz Kotor odmah je zastoj. Prošlih godina se to nije dešavalo do 15. aprila, a ove je već sada gužva”, rekao je Joketić, koji je zadovoljan poslovanjem tokom zime.

On očekuju dobru nastupajuću sezonu, ali smatra da će trajekt biti problem ukoliko se ne ispoštuje obećano i ne nabavi još plovila.

“To je uvijek je bio problem. I kad je sve funkcionisalo kako treba bilo je gužve, a sad tek. Vi sada imate dva plovila koja ne saobraćaju noću. Ako obezbijede pet-šest trajekata biće bolje, ali ako ne obezbijede onda je cijela Boka u velikom problemu. Kotor ima jednu ulicu i svi kamioni koji prolaze odmah naprave zastoj i gužvu”, saopštio je Joketić.

On je dodao da od 1. aprila počinju kruzeri, zbog čega bi trebalo ubrzati nabavku plovila.

Što se tiče sezone, prema najavama, Joketić je kazao da će biti veoma dobra.

“Već su nam hoteli bukirani na 70 odsto za ovu sezonu i najveće interesovanje je sa prostora Velike Britanije. Tako je u zadnjih deset godina, Boka najviše okrenuta tom tržištu”, rekao je Joketić, koji smatra da bi bilo mnogo bolje da aerodrom u Tivtu radi u večernjim satima jer bi se time izbjegle nevjerovatne gužve ljeti.

On je naveo da među gostima ima dosta Amerikanaca koji dolaze preko Dubrovnika.

“Nažalost nemamo ih još u nekom velikom broju, međutim posljednje dvije do tri godine i to raste, zahvaljujući direktnim letovima sa Dubrovnikom. Svi ti ljudi dođu u Crnu Goru. Međutim na graničnom prelazu su ljeti nenormalne gužve. Sad nije ni Hrvatima svejedno da svi oni koji dođu u Dubrovnik hoće da posjete Crnu Goru. Ljeti su veliki zastoji. Znam da smo imali nezadovoljstvo prošle godine jer su gosti znali da čekaju čitav dan, jer 100 kilometara putuju po sedam-osam sati”, kazao je Joketić.

On je dodao da, pored sve ljepote Dubrovnika, Amerikanci dolaze preko tog grada da bi posjetili Crnu Goru, jer ima One&Only, brend koji niko nema u regionu, ni u Evropi.

“Imamo nešto što nema niko u okruženju i ne umijemo da to iskoristimo. To je najbolji brend u svijetu. Hrvatska nema takav brend. Tu klijentelu koju ima sada One&Only to je nekad imao Aman”, podsjetio je Joketić.

On je saopštio da su im avio-linije problem i da bi hoteli radili tokom cijele godine da je povezanost bolja.

Blue Kotor Bay Premium Spa Resort od ovog ljeta poslovaće pod novim brendom – u sezonu 2023. ulazi kao Hyatt Regency Kotor Bay. Direktorica prodaje toga hotela Lidija Božović kazala je da je ova godina za njih veoma važna jer od 1. juna počinju da posluju pod novim imenom i brendom. Taj rizort otvoren je od 2020. godine i posluje sa pozitivnim rezultatima.

Veliki broj gostiju im dolazi sa tivatskog aerodroma, ali turisti iz Velike Britanije, iz zemalja Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) stižu sa dubrovačkog aerodroma. Zbog toga im je veoma bitno da trajektna linija dobro funkcioniše.

“Vjerujemo da će sve biti u redu sa trajektom. Veoma nam je bitno da imamo stabilan saobraćaj, budući da gosti, pored promovisanih prirodnih ljepota, kvalitetnih hotela i lokalne kulture, očekuju i efikasnu saobraćajnu infrastrukturu. Ako trajektna linija bude otežano saobraćala sa malim brojem plovila i smanjenim kapacitetom, nadam se da ćemo to na vrijeme saznati kako bismo se organizovali i pripremili za sezonu, jer postoji mogućnost da goste dovodimo i morskim putem”, objasnila je Božović.

Direktorica marketinga i prodaje Casa del Mare hotelske grupacije, Milena Milić, kazala je da su njihova očekivanja visoka kada je u pitanju ova sezona, prema najavama koje su već odlične, tako da očekuju raniji početak sezone kada im dolaze grupe iz Velike Britanije i Zapadne Evrope dok očekuju veće interesovanje iz regiona tokom praznika.

“Hotel Casa del Mare Mediterraneo radi cijele godine, dok ostalih pet hotela otvaramo početkom aprila. Takođe pripremamo otvaranje novog hotela Casa del Mare Mangata u Budvi, prvog našeg hotela na Budvanskoj rivijeri, koji će svoja vrata za goste otvoriti na početku predstojeće sezone. U svemu što radimo, trudimo se da promovišemo prije svega destinaciju, a zatim i naše hotele kao refleksiju lokalnog karaktera i ponude na emitivnim tržištima”, navela je Milić.

Ona je dodala da veruje da će trenutna tranzicija trajektnog saobraćaja biti brzo riješena prema obećanjima nadležnih, te o problemu tog karaktera u sezoni ne žele ni da razmišljaju.

“Vjerujemo i nadamo se da će se u što skorijem periodu regulisati ovo pitanje, jer smo svi svjesni da bi to mogao biti veliki problem za cijelu Boku. Ove godine očekujemo odličnu sezonu, prema najavama koje su mnogo bolje nego prošle godine u ovom periodu”, rekla je Milić.

Ona je navela da su osim drumskog i trajektnog saobraćaja veoma bitne i avio-linije, jer je dobra avio-povezanost preduslov za uspješni turizam.

Direktor hotela Lighthouse Jovan Vukalović takođe je najavio rekordnu sezonu.

“Upravo je krenuo aranžman sa partnerom sa kojim smo sarađivali 2018. i 2019. godine o zakupu renoviranog dijela hotela do početka sezone u kojoj je kompletan kapacitet rasprodat. To je rezultat dugogodišnje saradnje sa tradicionalnim partnerima a interesovanje koje postoji sa njihove strane znatno premašuje broj smještajnih jedinica kojima raspolažemo”, kazao je Vukalović.

On se nada da su početni problemi, koji su se javljali kod preuzimanja trajektne linije, prevaziđeni i da će aktivnosti koje Morsko dobro preduzima profunkcionisati u skladu sa potrebama građana i turista.

