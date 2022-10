Bivši radnici Vektra Boke sjutra ispred Vlade

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici nevladine organizacije (NVO) Bivši radnici Vektra Boke, najavili su za sjutra protest u Podgorici.

Bivši radnici će se, kako prenosi Novski portal, u deset sati okupiti ispred zgrade Vlade.

Oni su posljednjih godina organizovali brojne proteste u Herceg Novom, ispred hotela Plaža i na Savini blokirajući magistralu.

Upozorenja nadležnima da ne dozvole, kako su rekli, dalju pljačku imovine nekadašnje uspješne hotelske kuće, do sada nijesu urodila plodom.

Predsjednik NVO Bivši radnici Vektra Boke, Đorđe Rajak, tvrdi da imovina Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Boka ne može ući u stečajnu masu kompanije Vektra Montenegro i optužuje tužilaštvo i sudstvo, kao i inspekcije, Poresku upravu i Ministarstvo ekonomije.

On je pozvao premijera i predsjednika države da konačno riješe tešku situaciju.

“Mirni protest organizujemo zbog nezadovoljstva radnika koji su totalno ugroženi i oduzeta su nam sva radnička prava. Samim tim, svrstani smo u građane drugog reda, nepostupanjem institucija i Vlade po zakonima ove države”, poručio je Rajak.

