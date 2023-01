Bivši radnici Rudnika boksita blokirali odvoz rude

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Grupa radnika Sektora transporta nekadašnjih Rudnika boksita blokirala je jutros odvoz rude sa kopa Đurakov do u Župi nikšićkoj.

To su, kako javlja Radio Crne Gore, učinili jer im privatna firma Manda, koja upravlja Sektorom transporta, već sedmu godinu ne uplaćuje radni staž, prenosi portal RTCG.

U ime kolega okupljenih ispred rudokopa, Veljko Čanović je kazao da im je obećavano da će im priznati beneficirani radni staž, ali kako se primiče penzija uplata nema, jer sad kažu da to nijesu obavezni.

