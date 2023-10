Bivši koncesionari državi duguju skoro dva miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Koncesionari sa kojima je država raskinula ugovor, ili je on istekao, duguju joj 1,72 miliona EUR po osnovu koncesionih naknada.

To je konstatovano u informaciji o aktivnostima u oblasti koncesija za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina sa stanjem iz juna, na koju je Vlada na posljednjoj sjednici dala saglasnost, piše Dan.

Najveći pojedinačni dužnik je Vektra Podgorica, koja na ime koncesione naknade za ležište Bušnje duguje 600,89 hiljada EUR.

Slijede Rudnici boksita Nikšić, čiji dug iznosi 442,85 hiljada EUR i Zavod za izgradnju Bara, koji za lokalitet Velji Zabio duguje 377,46 hiljada EUR.

Tehnoput iz Podgorice duguje 110,35 hiljada EUR za koncesiju za lokalitet Potoci, a Primorje Ulcinj državi duguje 83,22 hiljade EUR za lokalitet Borik II.

Koncesionar Rudnici mrkog uglja Podgorica za lokalitet Petnjik duguje 36 hiljada EUR. Država potražuje i 28,46 hiljada EUR od Rudnika Berane za lokalitet Petnjik.

Kada je riječ o ostalim koncesionarima koji su dužni državi, Breznik Pljevlja duguje 25,47 hiljada EUR za lokalitet Maljevac, Put iz Bara 14,15 hiljada EUR za lokalitet Goran, dok Akvarijus iz Budve za koncesiju za lokalitet Presjeka duguje 5,13 hiljada EUR.

Najniži iznos dugovanja po osnovu koncesionih naknada ima preduzeće Kimont iz Bara, koje duguje svega 254 EUR za lokalitet Lješevići–Vranovići.

Vlada, odnosno Ministarstvo kapitalnih investicija, ima zaključena 52 ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina.

Predmet ugovora o koncesiji su mineralne sirovine ugalj, crveni boksiti, olovo-cinkova ruda, tehničko-građevinski kamen (t-g kamen), arhitektonsko-građevinski karmen (a-g kamen), bijeli boksit i bentonit (glina).

Koncesiona naknada za eksploataciju mineralnih sirovina sastoji se iz stalnog (nepromjenjivog) i promjenjivog dijela naknade.

Stalni dio koncesione naknade (SDN) je iznos koncesione naknade utvrđen ugovorom o koncesiji.

Promjenjivi dio koncesione naknade (PDN) je naknada koja se plaća u iznosu koji je veći od stalnog iznosa koncesione naknade, pri čemu se pored godišnje vrijednosti ostvarene proizvodnje uzima u obzir i vrijednost korektivnog faktora koji iznosi od jedan do tri odsto, u zavisnosti od toga koliko je ostvarena proizvodnja veća od ugovorene.

Obračun promjenjivog dijela koncesione naknade vrši se na osnovu odgovarajuće dokumentacije, koja se, shodno zakonu, podnosi najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu.

