Bijelo Polje daje značajan doprinos ukupnom razvoju Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bijelo Polje, sa svojim značajnim ljudskim, privrednim i prirodnim potencijalima, daje značajan doprinos ukupnom razvoju Crne Gore kao države, kao i podsticanju dinamičnijeg puta zemlje ka Evropskoj uniji (EU), saopštila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović.

Đurović je u čestitki povodom Dana Opštine Bijelo Polje, kazala da bjelopoljski kraj ima istorijsko mjesto i ulogu u procesu oslobođenja Crne Gore od fašizma, te herojskoj pobjedi nad okupatorima, u kojoj su postavljeni državni i nacionalni temelji za ravnopravnost zemlje.

“Multietnički sklad, multikulturalizam i multikonfesionalnost, kojima odiše Bijelo Polje, su ključne vrijednosti ovog grada, kojim se svi njegovi građani ponose i na čijem unapređenju bezrezervno rade”, navela je Đurović.

Prema njenim riječima, stabilan i ubrzan razvoj opštine, te poboljšanje kvaliteta života građana, a posebno mladih ljudi koji se moraju motivisati da ostaju i grade porodice i karijere na svom ognjištu, moraju biti ključni prioriteti lokalne samouprave.

“U tom smislu, od izuzetne je važnosti uspješna i plodotvorna saradnja između Opštine Bijelo Polje i Vlade”, dodala je Đurović.

Ona je kazala da je sigurna da će Bijelo Polje, kao regionalni centar sjevera države, biti pokretač svekupnog napretka, ne samo ove regije, već i cijele Crne Gore.

