BIG Shopping Centers novim investicijama do više radnih mjesta u Podgorici, Budvi i Nikšiću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – BIG Shopping Centers će novim investicijama stvoriti više radnih mjesta u Podgorici, Budvi i Nikšiću, saopšteno je na sastanku delegacije te kompanije i premijera Milojka Spajića, ministra prostornog planiranja i urbanizma Janka Odovića i gradonačelnice Podgorice Olivera Injac.

Delegaciju BIG Shopping Centers predvodio je predsjednik kompanije Eitan Bar Zev.

Iz Spajićevog kabineta rekli su da je tokom sastanka prezentovan plan rekonstrukcije BIG Fashion tržnog centra u Podgorici.

„Spajanjem dva postojeća objekta i dogradnjom stvoriće se dodatnih, preko 17 hiljada kvadratnih metara korisnog prostora, što znači veći broj objekata i radnih mjesta u tržnom centru“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, razgovarano je i o rješavanju problema parkinga, a planirana je izgradnja velike podzemne garaže na više nivoa.

Dodaje se da se razgovaralo i o daljim koracima, koji će dovesti do početka radova.

„Istaknuto je da rekonstrukcija neće, na bilo koji način, ugroziti rad tržnog centra, i da će on biti otvoren cijelim tokom trajanja radova“, navodi se u saopštenju.

Iz BIG Shopping Centers-a naglasili su da su spremni i za početak radova u Nikšiću i Radanovićima.

Ulaganja od 40 miliona EUR otvoriće i više stotina radnih mjesta.

„Zaključeno je da je neophodno administrativne procedure riješiti najefikasnije moguće, kako bi radovi mogli da počnu tokom godine“, kaže se u saopštenju.

