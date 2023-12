Biće uvažene sve pozitivne inicijative za izmjene Zakona o radu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izmjenama Zakona o radu biće uvažene sve pozitivne inicijative kako bi se usvojili evropski standardi u dijelu uslova dostizanja reprezentativnosti poslodavačkih udruženja i njene periodične kontrole, ocijenjeno je na sastanku resorne ministarke Naide Nišić i predstavnika Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP).

“Evropski standardi i afirmacija pluralizma u oblasti poslodavačkog udruživanja, važnost socijalnog dijaloga kao ključnog instrumenta za saradnju Vlade, sindikata i poslodavaca, ali i naredni koraci u izgradnji povoljnijeg biznis ambijenta, biće važni prioriteti kojima će i Ministarstvo i CUP biti posvećeni u narednom periodu“, navodi se u saopštenju CUP-a.

Predsjednik Upravnog odbora (UO) CUP-a, Jovan Lekić, upoznao je Nišić sa dosadašnjim aktivnostima udruženja i uručio joj knjigu pristupnica članova CUP-a, naglašavajući da su kompanije koje generišu preko tri milijarde godišnjeg prometa i zapošljavaju više desetina hiljada radnika, veoma zainteresovane da socijalni dijalog suštinski bude stub saradnje Vlade i poslodavaca.

Razmjenjena su i mišljenja o potrebi reforme tržišta rada, a ukazano je i na potrebu tijesne saradnje u narednim reformskim potezima koje su Vlada i Ministarstvo najavili za narednu godinu.

Nišić je upoznala delegaciju CUP-a sa predloženim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), naglasivši da je formirana radna grupa za izmjene Zakona o radu.

Predsjednik CUP-a Vasilije Kostić i generalni sekretar Raško Konjević poručili su da CUP pozdravlja težnju da se evropski standardi ugrade u crnogorsko zakonodavstvo.

Posebno su komentarisana odlična iskustva Hrvatske u dijelu rješenja o pluralizmu i uslovima reprezentativnosti i njene provjere kod poslodavačkih udruženja.

„Zajednički je konstatovana potreba saradnje sa sindikatima i drugim udruženjima, kao i afirmacija svih evropskih iskustava u oblasti radnog i drugog zakonodavstva“, zaključuje se u saopštenju.

