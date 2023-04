Bespovratna sredstva u iznosu od 20 hiljada EUR za zanatlije

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar objavila je poziv za učešće u programu za podršku razvoja zanatstva kroz finansijsku podršku od 20 hiljada EUR.

“Ta bespovratna finansijska sredstva dodjeljuju se kao subvencija za prijavljene i odobrene projekte, a u cilju započinjanja sopstvenog biznisa za sve potencijalne zanatlije, unaprijeđenje postojećeg poslovanja već registrovanih i otvaranja novih radnih mjesta”, navodi se u saopštenju.

Intervencijom u okviru ovog programa lokalna uprava, kako se dodaje, želi afirmisati značaj zanatstva, podstaći unapređenje poslovnog ambijenta, obogatiti turističku i ekonomsku poonudu grada, te motivisati mlade sugrađane i nezaposlene da unaprijede znanja i kompetencije u ovoj oblasti, izraze svoju kreativnost i ostvare ekonomsku nezavisnost.

“Pravo prijave imaju zanatlije koje su registrovane u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno preduzetnici i privredna društva u skladu sa Zakonom o zanatstvu, kao i registrovane zanatlije koje imaju prijavu za obavljanje zanatske djelatnosti podnijetu Sekretarijatu za privredu Opštine Bar, te i nezaposlena lica sa prebivalištem na teritoriji opštine.

“Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom projektu iznosi dvije hiljade EUR, a finansira se u iznosu koji nije manji od 80 odsto od iznosa navedenog u prijavi. Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu učestvuju žene i/ili osobe starosti do 30 godina, odobreni projekat se finansira u iznosu od 100 odsto opravdanih troškova”, navodi se u saopštenju.

Javni poziv za učešće u Programu otvoren je 30 dana od objavljivanja.

Detaljne informacije o uslovima poziva, načinima podnošenja prijave, propisanim kriterijumima, uz prijavne formulare i obrasce dostupne su na web sajtu Opštine Bar www.bar.me ili u štampanoj verziji u Građanskom birou Opštine.

U svrhu informisanja svih zainteresovanih o pitanjima od značaja za prijavljivanje predviđeno je održavanje Info dana 27. aprila, u terminu od deset do 13 sati, u sali 10+ Opštine Bar.

Pored toga, dodatne informacije i stručna pomoć mogu se dobiti putem e-maila [email protected], putem telefona 030/301-446, kao i u kancelarijima Sekretarijata za privredu (br.113 i 139) svakog radnog dana od osam sati i 30 minuta do 14 sati.

