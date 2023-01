Besplatan prevoz do skijališta uz podršku Privredne komore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) će, kroz projekat Snaga je u nama, tokom dva mjeseca skijaške sezone obezbijediti besplatan prevoz do skijališta iz Podgorice, Kolašina, Žabljaka i Nikšića, sa mogućnošću produženja ukoliko bude interesovanja.

Ovu aktivnost je podržala Nacionalna turistička organizacija (NTO) i lokalne turističke organizacije.

“Takođe, građanima i turistima iz Podgorice biće podijeljeni vaučeri za 25 odsto popusta na ski-pas na skijalištu na Bjelasici”, rekli su iz PKCG agenciji Mina-business.

Kontinuirane aktivnosti Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG usmjerene su na pripremu, realizaciju i praćenje toka turističkih sezona.

Opredjeljenje Crne Gore je, kako su ocijenili, kreiranje visokokvalitetnog turističkog proizvoda, što podrazumijeva intenzivno poboljšanje kvaliteta ukupne infrastrukture, ne samo hotelsko-ugostiteljskih objekata i sadržaja koje posjeduju.

“U tom smislu, potrebne su velike investicije države i privatnog kapitala na planu poboljšanja infrastrukture i saobraćajne dostupnosti”, dodali su iz Komore.

S tim u vezi, Privredna komora je predložila da se na usputnim stanicama naprave parkinzi gdje bi turisti ostavljali auta kako bi se prevazišao problem manjka parking mjesta na skijalištima.

“Upućen je i apel nadležnim ministarstvima i opštinama da saniraju i obezbijede kontinuiranu prohodnost puteva prema skijalištima”, rekli su iz PKCG.

Predloženo je da se sa ski-centrima iz regiona potpiše sporazum o kupovini i korišćenju ski-pasova, koji bi mogli da se kupe u jednom, a koriste u svim centrima potpisnicima te inicijative, kao i da se omogući onlajn prodaja ski-pasa ili prodaja na više punktova i u hotelima.

S obzirom na odnos cijene i kvaliteta, ponuda crnogorskih zimskih centara je regionalno konkurentna, a hotelijeri i ugostitelji su pripremili niz cjenovno atraktivnih aranžmana.

“Otvaranjem dionice auto-puta Podgorica – Kolašin i glavni grad se promoviše kao ski destinacija, gdje bi gost mogao biti preko dana na skijanju u Kolašinu, a onda se vratiti u neki od hotela u Podgorici”, saopšteno je iz PKCG.

Osim navedenog, Privredna komora kao krovna asocijacija crnogorske privrede podržala je i kampanju Long stay Montenegro, prepoznatu kao “energetski” turizam koja je namijenjena za tržište Zapadne Evrope. Hotelijeri su ponudili pristupačne cijene sa kompletnom uslugom, na duži period i do 90 dana.

“Za sada je prijavljeno 11 hotela, jedan hostel i nekoliko izdavalaca privatnog smještaja, od Podgorice do Sutomora i Bara, Budve i Kotora. Aranžmani od 35 EUR na dan su izuzetno primamljivi, a uz pojačanu kampanju, turistička privreda bi mogla da postigne odlične prihode i na taj način doprinese produženju sezone”, smatraju u PKCG.

Turizam je, kako su zaključili, vrlo osjetljiva grana privrede koja stoji na kraju lanca uzročno-posljedičnih veza u svim sferama društva, te ga u tom smislu moramo svi zajedno pažljivo i dugoročno planirati.

