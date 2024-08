Berze u crvenom nakon izvještaja Nvidie

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi pali, a očekuje se da će pasti i danas, jer poslovni rezultati najvećeg svjetskog proizvođača čipova za vještačku inteligenciju, Nvidie, nijesu toliko sjajni koliko su se ulagači nadali.

Dow Jones indeks oslabio je 0,39 odsto na 41.091 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,6 odsto na 5.592 poena, a Nasdaq indeks 1,12 odsto na 17.556 bodova.

Najviše su pale cijene dionica u tehnološkom sektoru, jer su ulagači bili nervozni uoči objave poslovnog izvještaja Nvidie, prenosi Hina.

A nakon zatvaranja Wall Streeta, taj proizvođač čipova objavio je da je u proteklom tromjesečju ostvario prihode od 30 milijardi USD, oko 120 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu, dok mu je dobit dostigla 16,6 milijardi USD, oko deset milijardi više nego lani.

Premda su to bolji rezultati nego što su analitičari očekivali, cijena dionice Nvidie pala je nakon objave izvještaja oko sedam odsto. Čini se da su se ulagači ipak nadali boljim rezultatima.

Zbog toga su trenutno u minusu terminski berzanski indeksi, što pokazuje da bi i danas cijene dionica mogle pasti.

Nvidia je posljednjih godina postala sinonim za euforiju nastalu oko razvoja vještačke inteligencije. Zbog snažnog rasta potražnje za AI čipovima, Nvidia je bilježila rast prihoda na godišnjem nivou i više od 200 odsto, pri čemu je snažno rasla i zarada kompanije.

Zahvaljujući tome, cijena dionice Nvidie porasla je gotovo tri hiljade odsto od 2019. godine, a tržišna vrijednost kompanije dostigla je 3,2 biliona USD, pa je, zajedno s Apple-om, to trenutno najveća svjetska kompanija po tržišnoj kapitalizaciji.

Od početka ove godine, cijena dionice Nvidie porasla je oko 150 odsto, nakon što je prošle godine zabilježila rast od 240 odsto.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su u srijedu porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je neznatno na 8.343 boda, no frankfurtski DAX ojačao je 0,54 odsto na 18.782 poena, a pariski CAC 0,16 odsto na 7.577 bodova.

