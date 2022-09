Beranskoj Zori prestalo članstvo u CKDD-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Beranskom preduzeću za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda, Zora, prestalo je 16. septembra članstvo u Centralnom klirinškom depozitarnom društvu (CKDD).

Iz Montenegroberze je saopšteno da je tom emitentu članstvo u CKDD-u prestalo na osnovu rješenja o brisanju iz Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za tržište kapitala.

Simbol trgovine tog preduzeća je ZOBA.

