Bemax bi da kupi hotel Albatros

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorička kompanija Bemax zainteresovana je za kupovinu ulcinjskog hotela Albatros, potvrdio je pravni zastupnik kompanije Bemax, advokat Zoran Piperović.

“Da, tako je. Kompanija je preuzela dokumentaciju i brzo ćemo znati sve”, kazao je Piperović Vijestima.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, još nekoliko kompanija i biznismena zainteresovano je da kupi hotel, ali još nema konkretnih sporazuma.

Piperović je naveo da će ukoliko dođe do dogovora kompanije Bemax i aktuelnih vlasnika hotela, o pojedinostima javnost biti blagovremeno obaviještena.

“Kao Ulcinjanin, mislim da bi to bilo nešto najbolje što može da se dogodi Ulcinju”, rekao je Piperović.

Hotel Albatros otvoren je 1969. godine i poslovao je u sastavu HTP Metropol iz Skoplja. Te godine osnovana je i kompanija Albatros i registrovana je za obavljanje poslova iz oblasti turizma, ugostiteljstva, spoljne i unutrašnje trgovine.

Privatizovana je 2004. godine, kada je ruska firma Mikrokozma kupila na berzi 58 odsto akcija. U međuvremenu, u kompaniji je izvršena dokapitalizacija, pa 95 odsto vlasništva pripada nekolicini biznismena okupljenih u dva preduzeća, IBG i Mikrokozma.

Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata, većinski vlasnik Albatrosa je Društvo za investicije, konsalting i menadžment International business group (IBG) iz Podgorice sa oko 56,44 odsto akcija. Društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i usluge Mikrokokozma iz Podgorice ima 29,88 odsto udjela, a Rus Andrey Temniakov 8,44 odsto. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela.

Osnivači International business group su Konstantin Dukov, Aleksandar Ivanov i Sergej Ignjatjev iz Rusije.

Kompaniju Mikrokozma, koja je 2004. kupila kontrolni paket akcija hotela Albatros, osnovali su Dukov i of-šor firma Meister Partners čiji je vlasnik Rus, Vsevold Gluhcev.

