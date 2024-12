Bečić: Građani ne smiju biti taoci političkih frustracija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani ne smiju biti taoci političkih frustracija i potpunog izostanka državničke odgovornosti, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, navodeći da se neusvajanjem budžeta ugrožava isplata uvećanih penzija, naknada za novorođenu djecu i zarada u Vojsci.

Bečić je rekao da je destruktivno, antidemokratsko i, u pojedinim aspektima, primitivno djelovanje opozicije u posljednje vrijeme dostiglo vrhunac.

On je naveo da se zbog blokade rada sjednica Skupštine, neusvajanja budžeta i drugih akata i ulaska u sistem privremenog finansiranja ugrožava isplata uvećanih penzija, naknada za novorođenu djecu, zarada u Vojsci, povećanje srazmjernih penzija, kao i mnogo čega drugog.

“Ni u najtežim vremenima, kada smo se kao opozicija borili u uslovima diktature, nije mi padalo na pamet da se na ovakav način obračunavam sa sopstvenim građanima. Građani ne smiju biti taoci političkih frustracija i potpunog izostanka državničke odgovornosti”, kazao je Bečić.

On je ocijenio da ovo nije opoziciono djelovanje koje teži da unaprijedi državu i društvo.

“Ovo je obračun sa građanima Crne Gore. Ovo nije politika koja gradi, ovo je politika koja blokira”, rekao je Bečić.

Crna Gora, kako je istakao, zaslužuje odgovorne političke subjekte, ozbiljnost, stabilnost i napredak.

“To su putevi istinskog patriotizma i sigurne evropske budućnosti sa kojima nema igranja”, naveo je Bečić.

