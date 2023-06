Barska plovidba na jesen kupuje trajekt AF Francesca

Bar, (MINA-BUSINESS) – Barska plovidba će na jesen kupiti stari trajekt AF Francesca, italijanske pomorske kompanije Adria Ferries iz Ankone, a očekuje se da će ta transkacija koštati između pet i šest miliona EUR, potvrđeno je nezvanično Vijestima u krugovima bliskim menadžmentu.

Skupština akcionara kompanije je prije dva dana usvojila predlog Odbora direktora o kupovini tog broda. Odbor direktora nedavno je zaokružio finansijsku konstrukciju prema kojoj bi Barska plovidba mogla svojim novcem da kupi taj brod.

Barska plovidba od prodaje svog trajekta Sveti Stefan II u staro željezo u maju 2017. godine nema adekvatan brod kojim bi održavala redovnu pomorsku liniju između Crne Gore i Italije. Stoga je u posljednjih nekoliko godina sarađivala sa najvećim hrvatskim putničkim brodarom – kompanijom Jadrolinija čiji je trajekt Dubrovnik u sezoni plovio i na linji Bar-Bari.

U međuvremenu je i taj posao završen, jer je Jadrolinija prodala trajekt Dubrovnik novim vlasnicima iz Grčke koji su taj bod preimenovali u Prince i zaposlili na linijama u Egeju.

Izvor Vijesti kaže da Barska plovidba već duže vrijeme “mjerka” AF Francescu i da su taj trajekt već pregledala dva iskusna kapetana duge plovidbe iz menadžmenta, kao i njen tehnički drektor i navodno utvrdili da je brod u dovoljno dobrom stanju da u narednih pet-šest godina plovi na redovnoj liniji iz Bara za Bari, odnosno Ankonu.

„AF Francesca je donedavno na prodaju nuđena po cijeni od četiri miliona EUR, ali je remontovana i obnovljena joj je klasa koja sada važi do 2028. godine, pa je stoga i poskupio te će koštati najmanje oko pet miliona. Očekujemo da bude kupljen odmah po završetku sezone”, kazao je izvor lista.

Taj brod plovi posljednjih godina na redvnim linijama između albanskog Drača i Ankone. AF Francesca je takozvani “ropax night ferry” brod kapaciteta dvije hiljade putnika i 610 automobila, ima devet paluba, garaže sa 1,04 hiljade metara dužnih traka za vozila, 296 putničkih kabina u dvije klase sa ukupno 859 kreveta, recepciju, dva restorana, dva kafe bara, prodavnicu, bioskop i poseban prostor za kućne ljubimce.

Makismalnom brzinom od 19 čvorova, trajekt pogone dva dizel motora Fiat-GMT, ukupne snage 19,2 hiljade konja. Feribot je sagrađen 1979. godine u brodogradilištu blizu Napulja pod imenom Domiziana za italijansku državnu brodarsku kompaniju Tirrenia di Navigazione.

Trajekt je 1988. podvrgnut većoj rekonstrukciju tokom koje je presječen po sredini i ugrađena mu je nova sekcija trupa i nadgrađa čime je produžen za 12 metara. Potom je 2010. povučen iz saobraćaja i stavljen u raspremu, jer tada već vremešni trajekt nije udovoljavao najnovijim sigurnosnim pravilima iz takozvanog Stokholmskog sporazuma.

Trajekt je juna 2011. kupila druga italijanska kompanjija Adria Ferries, preregistrovala ga na kiparsku zastavu i uvela u saobraćaj na linji Drač-Bari. Po završetku te ljetnje sezone, Adria Ferries trajekt je poslala u brodogradilište Tuzla u Turskoj, gdje je do decembra 2011. feribot prilagođen novim sigurnosnim standardima.

Brod je nakon te rekonstrukcije, pod imenom AF Francesca ponovo vraćen pod italijansku zastavu i od tada se koristi na redovnoj liniji Drač-Bari i povremeno Drač-Ankona. Pred lukom Ankona, taj trajekt je 5. januara 2012. godine doživio incident kada su ga olujni valovi bacili na lukobran prilikom čega je AF Francesca pretrpjela i manja oštećenja trupa.

