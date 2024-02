Barel nafte iznad 83 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak iznad 83 USD pod uticajem očekivanja da bi vodeći proizvođači mogli smanjivati snabdjevanje i u proljeće i stišane zabrinutost za kinesku potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 50 centi nego na zatvaranju trgovine u ponedjeljak i iznosila je 83,03 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 60 centi višoj cijeni, od 78,18 USD.

Tržišta pažljivo prate pregovore o primirju u Pojasu Gaze, prenosi SEEbiz.

Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je Izrael spreman zaustaviti napade na Gazu tokom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana i da bi sporazum o primirju mogao biti potpisan već naredne sedmice. Međutim, zvaničnici Hamasa izjavili su da su Bidenove izjave preuranjene jer još proučavaju ponudu.

Portparol jemenskog pokreta Ansar Allah saopštio je odvojeno u utorak da će obustaviti operacije na Crvenom moru, kojima iskazuju podršku Palestincima, tek kada Izrael okonča “agresiju” na Gazu i dokonča blokadu okupirane palestinske teritorije.

Jemenski pokret ometa plovidbu brodova povezanih s Izraelom, a nakon napada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Velike Britanije na ciljeve u Jemenu proširio je popis meta i na britanske i američke brodove. Jemenski projektili i bespilotne letjelice ometaju transport i povećavaju troškove.

Trgovci su se u međuvremenu fokusirali na evropsku potražnju za dizelom nakon što su podaci pokazali da je američki izvoz u februaru gotovo prepolovljen zbog problema u radu velikih rafinerija.

Osim toga, i Rusija je najavila zabranu izvoza benzina.

