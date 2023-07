Banke uplatile 3,56 miliona u Sanacioni fond

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komercijalne banke, njih 11, uplatile su ukupno po osnovu redovnog doprinosa u Sanacioni fond 3,56 miliona EUR.

Od toga je, kako je Vijestima saopšteno iz Centralne banke (CBCG) lani uplaćeno 1,64 miliona, a ove godine 1,94 miliona EUR.

Iz vrhovne monetarne institucije su naveli da je bankarski sistem visoko kapitalizovan i likvidan, tako da za sada novac iz ovog fonda neće biti korišćen.

Novac iz Sanacionog fonda će služiti, između ostalog, za pomoć bankama ako se suoče s problemima u poslovanju.

Formiranje tog fonda je definisano Zakonom o sanaciji kreditnih institucija (banaka), čija je primjena, zajedno s novim Zakonom o kreditnim institucijama, počela 1. januara prošle godine.

Ova dva zakona su usvojena u parlamentu krajem 2019. godine i tada je ostavljen rok od godinu za njihovu primjenu.

Primjena je, međutim, odgođena za još jednu godinu zato što su se CBCG i komercijalne banke usmjerile na rješavanje problema koje je izazvala pandemija koronavirusa i na završetak projekta procjene imovine banaka (AQR).

Prema zakonu, u Sanacionom fondu mora biti novac u vrijednosti od jedan odsto garantovanih depozita i to u periodu od deset godina, do 31. jula 2031. godine.

Novac banke uplaćuju jednom godišnje.

Na pitanje da li je moguće da se u skorijem periodu koristi novac iz Sanacionog fonda, ili to nije potrebno, iz CBCG su kazali da se, shodno zakonu, novac može koristiti isključivo na primjenu instrumenata za sanaciju banaka.

“Bankarski sistem u Crnoj Gori je visoko kapitalizovan i likvidan. Sve banke ispunjavaju zahtjeve koji su definisani zakonskom i podzakonskom regulativom, što znači da se u navedenoj situaciji novac Sanacionog fonda ne može koristiti. Ako bi došlo do potrebe za primjenom instrumenata sanacije kod jedne ili više banaka, CBCG bi, u skladu sa zakonom, razmotrila mogućnost i potencijalne načine korišćenja novca Sanacionog fonda u cilju postizanja ciljeva sanacije”, objasniili su u CBCG.

Zakonska obaveza je bila i da se urade planovi sanacije, što su banke uradile, pa je CBCG prošle godine usvojila prve planove sanacije, dok je, kako navode, ciklus izrade tih planova za ovu godinu u toku i može se očekivati da će i novi planovi sanacije biti uskoro usvojeni.

