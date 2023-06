Banke na Zapadnom Balkanu zadržale jaku poziciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodne bankarske grupacije su, uprkos geopolitičkim izazovima, zadržale jaku poziciju na Zapadnom Balkanu i pokazale otpornost i posvećenost, ali pooštravanje uslova kreditiranja uzima danak, pokazalo je istraživanje Evropske investicione banke (EIB).

„Međunarodne bankarske grupacije zadržale su čvrstu poziciju i posvećenost prema centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi, pri čemu je u proteklih šest mjeseci 73 odsto grupa zadržalo, a 18 odsto povećalo nivo izloženosti“, navodi se u istraživanju EIB.

U istraživanju o aktivnostima banka u regionu centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CIJIE) ocijenjeno je da su, uprkos ratu u Ukrajini, bankarske grupacije koje posluju na Zapadnom Balkanu i dalje optimistične u pogledu regiona, pri čemu oko 45 odsto njih durogorčno planira da selektivno proširi poslovanje ili zadrži isti obim.

„Tražnja klijenata za kreditima na Zapadnom Balkanu još je stabilna, podstaknuta potrebama za obrtnim kapitalom. Međutim, uslovi kreditiranja su pogoršani i očekuje se da će ponuda ostati slaba, naročito usljed zabrinutosti u pogledu budućeg kreditnog kvaliteta, perspektive lokalnog tržišta i visoke inflacije“, rekli su iz EIB-a.

Istraživanje, sprovedeno u proljeće ove godine tokom krize banka Silicijumske doline i Credit Suissea, pokazalo je da je u proteklih šest mjeseci znatna većina matičnih banaka, njih 73 odsto, u tim zemljama zadržala izloženost, dok je 18 odsto povećalo prisustvo.

U pogledu dugoročnih strategija, prekogranične bankarske grupacije ukazuju na namjeru da održe isti nivo poslovanja ili da se selektivno šire.

Glavna ekonomistkinja EIB-a, Debora Revoltella, saopštila je da istraživanje bankarskog kreditiranja potvrđuje posvećenost međunarodnih bankarskih grupacija regionu, kao i njihove napore da održe stabilnost.

„Međutim, u aktuelnom makroekonomskom kontekstu, evidentno je dalje pooštravanje uslova finansiranja na strani ponude u svim segmentima poslovanja i u većini zemalja, koje će se zadržati i u narednim mjesecima”, rekla je Revoltella.

Kada je riječ o Zapadnom Balkanu, samo nekoliko banaka planira da selektivno smanji izloženost regionu. Preko 40 odsto njih planira da dugoročno održi postojeći obim poslovanja, a gotovo 45 odsto da ga selektivno proširi.

Međutim, imajući u vidu usporavanje rasta, visoku inflaciju i veće kamatne stope, banke predviđaju porast problematičnih kredita, što će se naročito odraziti u sektoru stanovništva i privrede.

Iatraživanje je pokazalo da one očekuju da će trenutno povoljno okruženje za finansiranje ostati takvo i tokom sljedećih šest mjeseci, uz izvjesna poboljšanja zahvaljujući depozitima stanovništva i privrede, a uprkos očekivanom smanjenju finansiranja centralnih banaka.

Potpredsjednica EIB, Lilyana Pavlova kazala je da je region Zapadnog Balkana pokazao tržišni potencijal, otpornost i spremnost za prevazilaženje tekućih geopolitičkih ograničenja.

„Posvećenost bankarskih grupacije ekonomskom rastu mora biti očuvana, a grupacija EIB će nastaviti da obezbjeđuje finansiranje koje je regionu neophodno za adekvatan odgovor na buduće potrebe”, rekla je Pavlova.

Rast kredita na Zapadnom Balkanu znatno je usporen još od početka prošle godine, dok je kreditni kvalitet ostao stabilan, kao i pristup finansiranju, zahvaljujući stalnom prilivu depozita od privrede i stanovništva.

Za razliku od prethodnih faza ekonomskog usporavanja, tokom proteklih mjeseci tražnja za kreditima bila je stabilna i očekuje se da će ostati jaka, mada u većoj mjeri u sektoru privrede. Međutim, promijenila se njena struktura, gdje je sada glavni pokretač obrtni kapital, što pokazuje potrebu preduzeća za održavanjem likvidnosti.

S druge strane, očekuje se negativan doprinos u segmenatima fiksnih investicija i kredita za stanovništvo. Naročito je niska tražnja za potrošačkim i hipotekarnim kreditima, a predviđa se i da će ostati smanjena.

„Takođe, tokom proteklih mjeseci znatno se pogoršala ponuda kredita, koja ukazuje na spremnost banaka da ih odobravaju. Pooštravanje uslova kreditiranja odrazilo se na sve segmente poslovanja, pri čemu se može reći da su mala i srednja preduzeća najpogođeniji segment“, naveli su iz EIB-a.

Oni su dodali da se očekuje da će nedostaci na strani ponude trajati i tokom sljedećih šest mjeseci, mada u nešto manjem intenzitetu, iako su moguća poboljšanja u domenu hipotekarnih kredita.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS