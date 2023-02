Bankarski sektor stabilan uprkos izazovnoj makroekonomskoj situaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bankarski sektor u Crnoj Gori je stabilan, uprkos izazovnoj makroekonomskoj situaciji, i ima zdrave parametre poslovanja, ocijenila je direktorica Svjetske banke (SB) za Zapadni Balkan, Xiaoqing Yu, na sastanku sa guvernerom Centralne banke (CBCG), Radojem Žugićem.

Sastanku je prisustvovao i šef Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (BiH), Christopher Sheldon.

Žugić je, kako je saopšteno iz CBCG, upoznao sagovornike sa aktivnostima koje vrhovna monetarna institucija preduzima na planu daljeg snaženja finansijske stabilnosti zemlje, poput kontinuiranog unapređenja nacionalnog regulatornog okvira, jačanja supervizorskih kapaciteta, preduzimanja adekvatnih mjera usmjerenih na ublažavanje posljedica nepovoljne ekonomske situacije i podsticanja banaka na pružanje podrške domaćoj ekonomiji.

Žugić je zahvalio Yu i Sheldonu na podršci koju SB pruža CBCG u vidu tehničke pomoći, za aktivnosti usmjerene na modernizaciju platnog prometa i pripremu Zakona o digitalnoj imovini, kao i na izradi analize transponovanja platne regulative i spremnosti Crne Gore za uključenje u SEPA sistem plaćanja.

“Na sastanku je bilo riječi i o Strateškom partnerskom okviru za Crnu Goru Grupacije SB za period od ove do 2027. godine, koji je usmjeren na pružanje podrške održivijem i inkluzivnijem rastu Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

