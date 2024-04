Bankarski sektor stabilan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najvažniji pokazatelji poslovanja bankarskog sektora potvrđuju njegovu stabilnost, dok ključne bilansne pozicije bilježe pozitivne trendove i u ovoj godini, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

Ona se danas sastala sa ambasadorom Njemačke u Crnoj Gori, Peterom Feltenom, koji je posjetio vrhovnu monetarnu instituciju.

Radović je Feltenu predstavila najvažnije pokazatelje poslovanja bankarskog sektora, koji potvrđuju njegovu stabilnost i saopštila da ključne bilansne pozicije, poput aktive banaka, kapitala i depozita, bilježe pozitivne trendove i u ovoj godini.

„Radović je ukazala na posvećenost CBCG ispunjenju strateškog cilja Crne Gore – priključenju Evropskoj uniji (EU), ističući da predstavnici ove institucije učestvuju u radu deset radnih grupa za pregovaračka poglavlja, od kojih trima rukovodi“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su se složili da je uloga centralnih banka u procesu integracije regiona Zapadnog Balkana u EU izuzetno važna, posebno u segmentu ekonomskog uvezivanja.

Jedna od prioritetnih aktivnosti za ubrzanu ekonomsku integraciju regiona je pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana jedinstvenom tržištu za plaćanje u eurima (SEPA).

Radović je upoznala Feltena sa aktivnostima CBCG na planu pristupanja Crne Gore SEPA-i, kao i sa ostalim planovima usmjerenim na jačanje institucionalnih kapaciteta i prenošenje i usvajanje najboljih evropskih standarda u kontekstu daljeg unapređenja regulatornog i supervizorskog okvira.

„U ovom segmentu, izuzetno nam je dragocjena saradnja sa Bankom Njemačke“, kazala je Radović i zahvalila na podršci u okviru regionalnog IPA projekta, čiji je koordinator Banka Njemačke, a koji podržava pripremu centralnih banaka Zapadnog Balkana za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka.

Radović i Felten su se saglasili da je Berlinski proces, kao inicijativa koja promoviše regionalnu saradnju i ubrzanje integracije regiona Zapadnog Balkana u EU, izuzetno važan za evropski put Crne Gore.

„Ohrabruje ambiciozna agenda CBCG i vaša namjera da date doprinos ubrzanju integracije Crne Gore u EU“, kazao je Felten.

Sagovornici su izrazili očekivanje da će saradnja dvije zemlje u narednom periodu biti dodatno unaprijeđena i dogovorili nastavak komunikacije.

