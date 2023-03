Bankarski sektor predvodio rast na berzama

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 indeksi porasli, zahvaljujući oporavku bankarskog sektora, dok je Nasdaq pao zbog pritiska na tehnološke dionice.

Dow Jones ojačao je 0,6 odsto na 32.432 boda, dok je S&P 500 porastao 0,16 odsto na 3.977 poena. Nasdaq indeks oslabio je 0,47 odsto na 11.768 bodova.

Rast indeksa najviše se zahvaljuje rastu cijena dionica u bankarskom sektoru. S&P indeks tog sektora skočio je više od tri odsto, prenosi Hina.

Strahovanja od širenja krize u bankarskom sektoru blago su popustila nakon vijesti da će američka First Citizens BancShares preuzeti depozite i kredite nedavno propale Silicon Valley banke.

Nakon oštrog pada u petak, u ponedjeljak su se oporavile i dionice najvećih evropskih banaka, kao što su švajcarski UBS i Deutsche banka.

S druge strane, pod pritiskom se našao tehnološki sektor, pa je Nasdaq indeks pao.

„I dalje ima puno vijesti iz bankarskog sektora. No, tehnološki je imao vrlo snažno tromjesečje, pa je možda bilo dobitonosnih prodaja kako se bližimo kraju kvartala”, rekao je portfelj strateg u firmi Ingalls & Snyder, Tim Ghriskey.

S&P indeks tehnološkog sektora u plusu je od početka godine više od 15 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle, zahvaljujući stabilizaciji bankarskog sektora.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,9 odsto na 7.471 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 1,14 odsto na 15.127 poena, a pariski CAC 0,9 odsto na 7.078 bodova.

