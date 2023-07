Banka Poštanska štedionica Srbije pregovara o kupovini Prve banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Banka Poštanska štedionica u vlasništvu Vlade Srbije zainteresovana je da kupi Prvu banku Crne Gore, potvrđeno je Vijestima od izvora bliskih banci.

“Ako dođe do konačnog dogovora Poštanska štedionica bi vjerovatno kupila i paket akcija od oko 20 odsto koliko u Prvoj banci ima Elektroprivreda (EPCG)”, objasnio je izvor Vijesti.

Prva banka je u vlasništvu Aca Đukanovića, brata doskorašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Portal Nova.rs je ranije prenio da bi Srbija uskoro, preko jedne od svojih banaka, mogla da postane vlasnik Prve banke Crne Gore.

Prema podacima sa sajta Banke Poštanske štedionice Republika Srbija ima 78,55 odsto akcija tog akcionarskog društva.

Javno preduzeće (JP) Pošta Srbije ima 13,29 odsto, Telekom Srbija 7,47 odsto, Republički fond PIO 0,67 odsto, a Fond za razvoj Republike Srbije 0,02 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS