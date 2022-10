AZK pokreće predispitne radnje u vezi dodjele pomoći ToMontenegru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) sprovela je tri ispitna postupka povodom dodjele državne pomoći Montenegro Airlinesu (MA), dok su stvoreni uslovi za pokretanje predispitnih radnji u cilju utvrđivanja eventualne dodjele državne pomoći ToMontenegru.

Predsjednik Savjeta AZK, Dragan Damjanović, kazao je Vijestima da je, prema podacima Agencije, Vlada dala 63,61 milion EUR Montenegro Airlinesu mimo Zakona o državnoj pomoći, zbog čega je Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) naloženo da preduzme radnje za povraćaj tog novca, dok se ispituje davanje 26 miliona za osnivanje ToMontenegra.

On je objasnio da je Agencija pošle i ove godine okončala tri ispitna postupka u vezi sa provjerom usklađenosti dodijeljene državne pomoći MA, gdje su donijeta rješenja kojima je utvrđeno da je ona neusklađena sa Zakonom o kontroli državne pomoći.

„Prvim rješenjem od 19. aprila prošle godine utvrđeni su iznosi od 7,27 miliona EUR u 2018. i 5,5 miliona u 2019. godini. Drugim rješenjem od 6. maja prošle godine utvrđen je iznos od 43,64 milionaEUR, a trećim od 5. avgusta ove godine iznosi od 2,82 miliona i 3,8 miliona EUR u 2019. i 501,64 hiljada i 79,06 hiljada u 2020. godine“, rekao je Damjanović.

On je dodao da je navedenim rješenjima naloženo MKI da bez odlaganja, najkasnije u roku od četiri mjeseca od prijema rješenja, preduzme mjere neophodne za povraćaj neusklađene državne pomoći od MA. Na taj način su, kako je objasnio, iskorišćene sve pravne radnje koje AZK daje postojeći pravni okvir u oblasti kontrole državne pomoći.

MA je pošao u stečaj u aprilu prošle godine, a bivša stečajna uprava nije priznala potraživanja države, dok se očekuje izjašnjenje nove stečajne uprava po tom pitanju.

EK je u posljednjem izvještaju o napretku za Crnu Goru, koji je objavila 12. oktobra, ponovila preporuku da ostaje da se završi prošlogodišnja preporuka za slučaj MA, kao i da u narednoj godini Crna Gora treba posebno da zaključi slučaj MA i prati uspostavljanje novog nacionalnog avio-prevoznika Air Montenegra.

Damjanović je saopštio da su svjesni društvene odgovornosti koju imaju kao kontrolori procesa koji se dešavaju u oblastima konkurencije i državne pomoći, odlučni da spriječe svaki potencijalni negativni uticaj na proces pregovora sa EU sličan slučaju MA, pojačali napore na planu preventivnog djelovanja u okviru svojih nadležnosti i u punom kapacitetu posvećeni bliskoj saradnji sa kolegama iz linijskog direktorata EK– DG competitiona.

”Osim toga, dodatno su pojačani napori na planu komunikacije sa davaocima državne pomoći. U skladu sa pomenutim aktivnostima, u centru pažnje će svakako biti situacija koja se tiče nedavno osnovane kompanije ToMontenegro. Prilikom prikupljanja neophodnih podataka za godišnji izvještaj o dodijeljenim državnim pomoćima u prošloj godini, a u skladu sa nedavno objavljenim izvještajem Državne revizorske institucije (DRI) po pitanju državne pomoći ToMontenegru, stvoren je osnov za pokretanje predispitnih radnji sa ciljem utvrđivanja eventualne dodjele državne pomoći ovoj kompaniji”, objasnio je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS