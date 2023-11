Auto-put spreman za zimu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Auto-put Princeza Ksenija je spreman za zimu, saopštili su iz preduzeća Monteput.

Bogati iskustvom od prošle godine, u Monteputu su kazali da spremno dočekuju zimu, a vozačima savjetuju da ne brinu.

Direktor Monteputa, Milan Ljiljanić, kazao je za TVCG da je to preduzeće prethodno preduzelo sve aktivnosti na pripremi zimskog održavanja.

“Nabavili smo 900 tona soli. Pored toga, sa prethodnim zalihama koje imamo iz prošle godine, imamo ukupno 1,6 hiljada tona soli”, rekao je Ljiljanić.

Osim soli, nabavili su i 50 tona kalcijuma. Da li će se koristiti so, kalcijum ili oboje, zavisi od temperature i vremenskih uslova, o kojima su u Komandnom centru informisani iz šest postavljenih meteo-stanica, prenosi portal RTCG.

“Podaci koje dobijamo sa meteo-stanica su relativna vlažnost vazduha, temperatura vazduha, temperatura kolovoza, slanost kolovoza, slanost konstrukcije. Na osnovu tih podataka mi preduzimamo u koju ćemo strategiju održavanja primijeniti, koji je način posipanja i kada krećemo u akciju”, objasnio je rukovodilac službe ljetnjeg i zimskog održavanja auto-puta, Vladan Knežević.

Prošle godine najveći problem su, kako su dodali iz Monteputa, bili vozači nespremni za snijeg i poledicu.

“Obično je problem prekoračenje brzine i neposjedovanje zimske opreme. I ono što je najvažnije, treba da prate svjetlosnu signalizaciju”, naveo je Ljiljanić.

Knežević je rekao da preko uređaja koji su ugrađeni na trasi, operateri dobijaju određene informacije, alarme i na osnovu tih informacija podešavaju signalizaciju, obavještavaju vozače kako ih vrijeme očekuje na trasi i kako da prilagode svoju vožnju.

Snijeg će na auto-putu čistiti uz pomoć deset snjegočistača, koje će koristiti 24 sata.

Iz Monteputa su apelovali na vozače da prate upute koje dobijaju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS