Auto-put podiže povjerenje međunarodne zajednice u razvojne perspektive Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Auto-put Bar-Boljare predstavlja pravi put prosperiteta, jer podiže povjerenje međunarodne zajednice u razvojne perspektive Crne Gore i pomaže državi da se integriše u evropsku porodicu, ocijenio je ambasador Kine u Crnoj Gori, Fan Kun.

Fan je u prvom razgovoru nakon stupanja na dužnost, u septembru prošle godine, za CMG govorio o vezama Crne Gore i Kine, uzajamnom poštovanju, ali i perspektivi za dalju međunarodnu saradnju.

On je političke aktere u zemlji pozvao da Crnoj Gori vrate stabilbnost i zajednički sa Kinom promovišu dalji razvoj zdravih i stabilnih bilateralnih i prijateljskih odnosa dvije zemlje, prenosi croatian.cri.cn.

Fan je podsjetio da tradicionalno prijateljstvo Kine i Crne Gore traje od davnina, a za to je, kako je naveo, puno zaslužan kultni jugoslovenski film Most i njegova muzička tema Bella Ciao, koja je nadaleko poznata širom Kine i koja se i dalje rado pjevuši.

„Ja sam takođe veliki ljubitelj ovog filma i brojne detalje i scene iz njega još imam jasno sačuvane u sjećanju. Kao i mnogi kineski turisti koji ovdje dolaze puni impresija i ja sam tako prije mnogo godina na vrlo lijep način zamišljao Crnu Goru. Radujem se, s prvim pupoljcima proljeća, što skorijem oporavku razmjene i saradnje između Kine i Crne Gore u brojnim oblastima“, kazao je Fan.

Govoreći o najvažnijem infrastrukturnom prijektu u Crnoj Gori, auto-putu Bar-Boljare, čija je izgradnja povjerena kineskoj kompaniji China Road and Bridge Corporation (CRBC), Fan je ocijenio da prioritetna dionica predstavlja veliko dostignuće u praktičnoj saradnji dvije zemlje i pravi model projekta u oblasti infrastrukture u okviru inicijative Pojas i put i mehanzima saradnje između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope.

„Od puštanja u saobraćaj, u julu prošle godine, ovom dionicom je bezbjedno prošlo više od milion vozila, čime je nesumnjivo uveliko olakšano putovanje i život svih crnogorskih građana, postavši tako pravi simbol kinesko-crnogorskog prijateljstva i saradnje. Posmatrajući dugoročno, ovaj auto-put je veoma značajan iz četiri razloga. Prije svega, sa aspekta bezbjednosti, znatno je poboljšao uslove saobraćaja u Crnoj Gori, čime će se uticati i na smanjenje broja žrtava i nezgoda na putevima“, rekao je Fan.

Potom, sa aspekta razvoja, auto-put, kako je ocijenio, podstiče razvoj okolnih područja i ukupne privrede Crne Gore, a posebno turizma, čime se smanjuje i jaz koji postoji u pogledu neravnomjernog razvoja sjevera i juga zemlje.

Treće, sa aspekta povezanosti, auto-put olakšava interkonekciju Crne Gore sa zemljama regiona i ostatka Evrope i doprinosi jačanju pozicije Crne Gore kao regionalnog saobraćajnog čvorišta.

„Na kraju, on predstavlja pravi put prosperiteta, jer podiže povjerenje međunarodne zajednice u razvojne perspektive Crne Gore i pomaže Crnoj Gori da se integriše u evropsku porodicu. Vrijeme će pokazati da je Kina dobar i istinski prijatelj Crne Gore, i da je voljna da nesebično pomogne građanima Crne Gore u ostvarivanju svog ekonomskog i društvenog razvoja“, saopštio je Fan.

Upitan o stvaranju uslova za dalju saradnju između Crne Gore i Kine, Fan je istakao da su dvije države pravi prijatelji i partneri koji se međusobno uvažavaju.

„Iako Kina i Crna Gora imaju određene razlike u istoriji, kulturi, društvenom sistemu, ekonomskom modelu, veličini i broju stanovnika, dvije zemlje imaju duboko i tradicionalno prijateljstvo, komplementarne razvojne prednosti, kao i snažnu potrebu za saradnjom i želju za zajedničkim razvojem“, rekao je Fan.

Prema njegovim riječima, postoje tri povoljne okolnosti koje pozitivno utiču na saradnju Kine i Crne Gore.

Prvo, česte su razmjene na visokom nivou između dvije zemlje i međusobno političko povjerenje se na taj način dodatno konsoliduje.

Pored toga, obje strane vode nezavisnu spoljnu politiku mira i insistiraju na tome da su sve zemlje ravnopravne, nezavisno od njihove veličine, što je postavilo čvrste političke temelje za prijateljske odnose i saradnju.

„Drugo, praktična saradnja između dvije zemlje dala je plodne rezultate. Pored prioritetne dionice auto-puta, dvije zemlje su sprovele čitav niz drugih ekonomskih i trgovinskih projekata na obostranu korist i dobit. Treće, međuljudska i kulturna razmjena nastavila je da se produbljuje, razmjena u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i drugih sfera bila je plodna, ali je i prijateljstvo naša dva naroda duboko ukorijenjeno u srcima običnih ljudi. Kina i Crna Gora će i ubuduće nastaviti da razvijaju svoje prijateljstvo kroz vrijeme i prostor i ostvaruju saradnju bez ograničenja“, dodao je Fan.

Kao ambasador Kine u Crnoj Gori, nastojaće, kako je kazao, da u potpunosti afirmiše nastavak razmjene i saradnje zemalja u ključnim oblastima, kao što su saobraćajna infrastruktura i obnovljivi izvori energije, ali i nastavak produbljivanja praktične saradnje u oblasti turizma, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, nauke i tehnologije.

Takođe, pružiće doprinos pospješivanju razmjene u kulturi, obrazovanju i sportu, istovremeno stvarajući polazište za saradnju i u novim oblastima, kao što su visoka tehnologija, zaštita životne sredine i inovacija.

Kada je u pitanju turbulentna politička situacija u Crnoj Gori, Fan poziva crnogorske političare da postignu političko pomirenje i zemlji vrate stabilnost.

„Kina je oduvijek insistirala na tome da su sve zemlje jednake i ravnopravne, nezavisno od njihove veličine. Ljudi iz svih sfera života u Crnoj Gori čvrsto podržavaju princip “jedne Kine”, a Kina istovremeno snažno podržava razvojni put koji je Crna Gora samostalno izabrala. Nadam se da će sve strane u Crnoj Gori u što skorijem roku uspjeti da postignu političko pomirenje u ustavnim i zakonskim okvirima, vrate Crnoj Gori političku stabilnost, omoguće njen ekonomski razvoj i društveni sklad, te zajednički sa Kinom promovišu dalji razvoj zdravih i stabilnih bilateralnih i prijateljskih odnosa naše dvije zemlje“, dodao je Fan.

Kao iskreni prijatelj i partner zemalja centralne i istočne Evrope, Kina će nastaviti da čvrsto podržava njihov razvoj, uključujući i Crnu Goru.

„Prije svega, potrebno je istrajati u očuvanju jedinstva i prijateljstva, jer je upravo prijateljstvo glavna melodija kineske politike prema Evropi, a zajednička saradnja je njen glavni cilj. Drugo, potrebno je insistirati na sinergiji. Saradnja između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope je važan segment saradnje Kine sa EU, a usklađenost sa tržišnim pravilima i standardima EU pomoći će Evropi da postigne uravnoteženiji razvoj. Treće je da baštinimo otvorenost i borimo se za obostranu dobit i korist“, saopštio je Fan.

Prema njegovim riječima, država je spremna da započne nove vidove saradnje u oblastima izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Kinu, e-trgovine, finansija, povezivanje i olakšavanje međuljudske razmjene.

