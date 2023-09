ASP uputila DRI više preporuka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) je, u okviru javne rasprave, uputila Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) više preporuka za sprovođenje revizija u narednoj godini.

ASP je, kako su kazali njeni predstavnici, predložila da se DRI pozabavi raskidom hedžing aranžmana za kredit kojim se finansira dionica autoputa Smokovac-Mateševo, čime je država od januara naredne godine ponovo izložena valutnom riziku, jer će sljedeću ratu plaćati u dolarima.

„Ministarstvo finansija proglasilo je tajnim podatke o raskidu hedžing aranžmana, koji je donio bitnu uštedu u plaćanjima za dvije godine, tako da građani uopšte nemaju informacije zašto nije ispregovaran nastavak tog aranžmana. U isto vrijeme, niko ne pominje kako će država u januaru platiti sljedeću ratu i iz kojih izvora, kada je državna kasa pri izdisaju“, navodi se u saopštenju ASP.

ASP je predložila i da DRI obavi reviziju kreditnih zaduženja Ministarstva finansija tokom ove godine, radi pokrivanja „rupa u budžetu“.

„Javnost je dobro upamtila kredit od 100 miliona EUR, koji je ugovoren proljetos uz vrtoglavu kamatu od oko nevjerovatnih deset odsto“, podsjetili su iz ASP.

Oni smatraju da bi DRI trebalo da se pozabavi i Vladinom kupovinom akcija u nizu državnih preduzeća, poput Luke Bar, ili drugih privrednih subjekata, kao Montenegroberza, ali i kupovinom kroz stečaje, kao u slučaju Capital plaze u Podgorici, ili propale pilane na Žabljaku.

ASP je predložila da DRI obavi reviziju poslovanja EPCG Solara i Morskog dobra.

„Prva firma je osnovana na nejasnim ekonomskim parametrima, a Morsko dobro je došlo u orbitu interesovanja javnosti nakon kupovine trajekata za liniju Kamenari-Lepetane, pa je potrebno utvrditi da li su ti poslovni poduhvati u javnom interesu, ili se privatni interes ugradio u državni“, rekli su iz ASP.

Predlozi ASP-a su revizija troškova i zakonitosti korišćenja Vladinog aviona, putni troškovi u zemlji i inostranstvu svih ministarstava.

„To zato što državni organi na centralnom nivou troše ogromne iznose na službena putovanja, na koja se vode višebrojne delegacije, i kada postoji potreba za time, i kada nema potrebe, te se koristi svaka prilika da se pođe na puteve i uzmu dnevnice, a posljednji primjer je odlazak dvije delegacije u Njujork“, saopštili su iz ASP.

ASP je preporučila DRI i provjeru ugovora o djelu u svim ministarstvima, ali i izdatke za konsultantske usluge, jer se u oba slučaja većinski radi o skrivenim zapošljavanjima, koja su „prečica“ za izigravanje zakonskih propisa i uvođenje partijskog, a ne kompetentnog kadra u upravu.

