ASP traži skidanje oznake tajnosti s dokumentacije o raskidu hedžinga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputiće sjutra formalnu inicijativu predsjedniku Vlade, Milojku Spajiću, da naloži ministru finansija da se sa dokumentacije o raskidu hedžing aranžmana skine oznaka tajnosti.

ASP će, kako su najavili njeni predstavnici, istovremeno tražiti informacije o isplatama angažovanima u ranijem Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI), sadašnjem Ministarstvu saobraćaja, u vezi projekta auto-puta i to mjesecima pošto je prva dionica bila završena.

Iz ASP-a su kazali da je Ministarstvo finansija ove sedmice, u rješenju koje je potpisao novi ministar Novica Vuković, odbilo zahtjev te nevladine organizacije (NVO) da joj se dostavi kompletna dokumentacija u vezi prekida hedžing aranžmana, ali i sve transakcije/promete računa po tom osnovu.

Oni su dodali da se Ministarstvo pozvalo na oznaku tajnosti iz juna, koju je donijela tadašnja vlada Dritana Abazovića, iako je novi ministar imao mogućnost da stavi van snage ranije rješenje i donese novo kojim će dostaviti traženu dokumentaciju.

„Sama oznaka tajnosti iz juna je pravno potpuno neobrazložena i u testu štetnosti se sa samo jednom riječju „da“ navodi da bi objava informacije o rezultatima prekida hedžing aranžmana ugrozila ekonomsku politiku Crne Gore, bez i jedne dodatne riječi obrazloženja. ASP će podnijeti tužbu Upravnom sudu zbog takvog pravnog postupanja“, najavili su iz te NVO.

U ASP-u smatraju da već prvi potezi novog ministra nagovještavaju da će igrati „na kartu tajnosti“, a ne transparentnosti i prava javnosti da zna.

„Novi predsjednik Vlade javno tvrdi da mu je jedan od osnovnih prioriteta transparentnost rada, pa ASP očekuje da će naložiti objavu informacija i prateće dokumentacije o prekidu hedžing aranžmana. Pored toga, ASP traži i da se objelodane informacije o isplatama angažovanima u ranijem MKI, sadašnjem Ministarstvu saobraćaja, po osnovu projekta prve dionice auto-puta, mjesecima nakon što je bio završen i šta je konkretno bio njihov posao i za šta su plaćani“, navodi se u saopštenju.

ASP je, kako su kazali, pripremila set zahtjeva na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama prema novoformiranom Ministarstvu saobraćaja, nakon prijave jednog građanina da je i bliskim rođacima rukovodilaca državnog resora omogućeno da primaju mjesečnu naknadu po osnovu projekta prve dionice autoputa, mjesecima pošto je on zvanično bio završen.

„U međuvremenu je ASP od Monteputa ponovo tražila konačnu fakturu, koju je ispostavio glavni izvođač radova, kineska China Road and Bridge Corporation, ali je iz te državne kompanije saopšteno da nije ispostavljena, jer je preostalo da se završe nezavršeni radovi na otklanjanju nedostataka uočenih u toku upotrebe-probnog rada“, rekli su predstavnici ASP-a.

Prva dionica auto-puta Bar-Boljare zvanično je otvorena u julu prošle godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS