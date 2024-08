ASP: Potrošači privatne biznise subvencionirali sa 100 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potrošači su za privatne biznise za proizvodnju struje zadnjih godina platili oko 100 miliona EUR po osnovu subvencija, koje je 2016. godine uvela vlada DPS-a, a nove vlade nastavile, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Oni su kazali da dok državna Elektroprivreda (EPCG) kao istorijski uspjeh ove godine najavljuje početak gradnje prve faze vjetroelektrane (VE) Gvozd snage 54 MW, znanim i neznanim investitorima je dominantno vlada Dritana Abazovića izdala urbanističko tehničke uslove za gradnju solarnih (SE) i vjetroelektrana od preko 2.300 MW instalisane snage.

„O kolikom obimu se radi najbolje pokazuje podatak da je početkom ove godine ukupna instalisana snaga svih energetskih objekata u zemlji za proizvodnju struje bila 1.067 MW, što znači da je privatnim investitorima kroz urbanističke uslove garantovana gradnja na brojnim lokacijama u duplo većem obimu, nego što je bila instalisana snaga u zemlji“, navodi se u saopštenju ASP-a.

Oni su dodali da su u privatnom biznisu sa strujom do sada mahom bili ljudi povezani sa vrhom DPS-a, a podaci pokazuju da značajan dio kompanija ili osoba povezanih sa tom partijom planira nastavak biznisa, ali kroz gradnju ogromnih kapaciteta za proizvodnju struje.

„Premije se i dalje godinama garantuju, a plaćati će ih osiromašeni građani i privreda“, rekli su iz ASP-a.

Oni su naveli da dozvoljenu snagu za izgradnju solarnih i vjetroelektrana kroz izdate urbanističko tehničke uslove apsolutno da trenutna prenosna mreža u zemlji ne može da priključi, već su potrebne nove stotine miliona EUR ulaganja Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), čije poslovanje plaćaju potrošači kroz račune za struju, ali i godine izgradnje te mreže da bi se svi planirani objekti mogli priključiti na nju.

„To znači da se razvoj prenosne mreže opet pretpostavlja privatnim biznisima znanih i neznanih tajkuna, a ne stvarnim potrebama građana i javnom interesu“, kazali su iz ASP-a.

Oni su saopštili da takvo stanje stvari sa prenosnom mrežom manjinsku vladu Dritana Abazovića, u vrijeme dok je imala podršku DPS-a, nije spriječilo da prvo dopuni Zakon o uređenju prostora, kojim je sebi dala pravo da izdaje urbanističko tehničke uslove, a zatim se donese kontroverzni podzakonski akt, za vrijeme tehničkog mandata. Nakon toga je u roku od godinu i po izdato oko 30-ak urbanističkih uslova za gradnju SE i VE.

„Najveći dio je izašao iz kabineta tadašnje ministarke Ane Novaković Đurović, a manji dio iz kabineta njenog nasljednika Janka Odovića. Od najnovijeg ministra u tom resoru Slavena Radunovića nema najava da će kontroverzni pravilnik staviti van snage, ili zatražiti zakonske izmjene kako bi bile u korist javnog interesa, a ne tajkuna“, rekli su iz ASP-a.

Oni su podsjetili da EPCG trenutno ima dvije velike hidroelektrane (HE) Perućica i Piva, kao obnovljive izvore energije, sa oko 650 MW instalisane snage.

„U proteklim godinama EPCG posredstvom kćerke kompanije ugrađuje solarne panele domaćinstvima, a ranije je iz menadžmenta saopšteno da je instalisana snaga procjene do 100 MW. Termoelektrana Pljevlja ima 225 MW instalisane snage, ali proizvodi struju iz uglja, koji uskoro mora da se ukine“, saopštili su iz ASP-a.

Oni su dodali da je EPCG od 2018. godine najavljivala gradnju VE Gvozd, ali da ima malo vlasništvo u zajedničkoj kompaniji. Projekat Briska gora je poslije niza godina propao, a u javnosti se spominju solare i HE na Bilećkom jezeru i „razmatranje“ lokacije gdje bi mogla da gradi.

„Drugim riječima, dok EPCG godinama najavljuje gradnju proizvodnih objekata iz obnovljivih izvora i tako zaokuplja pažnju javnosti, a u stvarnosti malo toga se preduzima, vrijeme je pokazalo da domaći tajkuni ne čekaju da bi sjutra ubirali ogromne profite na račun potrošača i da se zakoni u ovoj zemlji i dalje većinom „pakuju“ za njih“, zaključuje se u saopštenju ASP-a.

