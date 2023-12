ASP: Polovina prihoda od auto-puta ide na njegovo održavanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Od dionice auto-puta Smokovac – Mateševo je za pet mjeseci, koji uključuju dva ključna mjeseca ljetnje sezone, prihodovano 4,48 miliona EUR, dok je trošak njenog održavanja iznosio 2,2 miliona EUR, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz te nevladine organizacije (NVO) saopšteno je da prihodi i trošak obuhvataju period od juna do kraja oktobra ove godine.

„U junu je ostvaren prihod od nepunih 600 hiljada EUR, u julu preko 1,1 milion, u avgustu više od 1,3 miliona, u septembru je ostvareno nepunih 840 hiljada prihoda, a u oktobru oko 560 hiljada“, precizira se u saopštenju.

To, kako se navodi, znači da je od ukupne ostvarene sume PDV prihod države oko 940 hiljada EUR.

„U isto vrijeme, to jest za navedenih pet mjeseci je trošak održavanja dionice autoputa iznosio više od 2,2 miliona EUR, od čega je oko milion EUR bruto trošak zaposlenih, kojima je u ovom periodu prikazana i isplata zimnice“, rekli su iz ASP-a.

Iz ASP-a je saopšteno da su građevinski radovi izgradnje dionice Smokovac-Mateševo koštali preko 900 miliona EUR, ali se stvarni trošak investicije, sa nizom povezanih troškova (kreditni troškovi, poreska, carinska i koncesiona oslobađanja, plaćanja nadzornih i ostalih tijela, eksproprijacija) procjenjuje mnogo više i on je oko 1,3 milijardi.

Radove je izvodila kao glavni izvođač kineska China Road and Bridge Corporation, a uključila je i niz domaćih kompanija, od kojih je najveći dio „finansijskog kolača“, kako se dodaje, pripao Bemaxu.

„Do danas nije objelodanjen finalni izvještaj upravljača projektom o izgradnji dionice auto-puta, koji je nadzorni organ nad radovima, odnosno to je bio francusko italijanski konzorcijum Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering S.p.A“, navodi se u saopštenju.

Prema najnovijim informacijama, koje je Akcija za socijalnu pravdu dobila od Monteputa, ni finalna faktura za plaćanja nije izdata.

„Kako se obrazlaže, potrebno je da se završe nezavršeni radovi koji ne utiču na funkcionalnost auto-puta i radovi na otklanjanju nedostataka uočenih u toku upotrebe, to jest probnog rada, a što je obaveza China Road and Bridge Corporation“, navodi se u saopštenju.

Dionica je finansirana dolarskim kreditom kineske državne Exim banke. Uslov za dobijanje kredita bio je da gradnju dionice auto-puta realizuje kompanija iz Kine.

Dionica je trebalo da bude završena za četiri godine, ali je na kraju posao završen za sedam godina.

