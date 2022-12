Ašanin: Najbolji predlog budžeta kada su u pitanju projekti na sjeveru

Mojkovac, (MINA-BUSINESS) – Predlog zakona o budžetu Crne Gore je najbolji do sada kada su u pitanju projekti na sjeveru, saopštilo je član Predsjedništva i Glavnog odbora Građanskog pokreta URA i potpredsjednik Opštine Mojkovac za investicije i razvoj, Ivan Ašanin.

On je rekao da je dobra komunikacija nove lokalne uprave Mojkovca sa Vladom dala rezultat i da su prihvaćeni brojni razvojni projekti.

“Organizovali smo se na potpuno drugačiji način, kada su u pitanju projekti koje Vlada preko nadležnih institucija planira da realizuje. Dogovorili smo dinamiku sprovođenja projekata, posebno za projekte na Ski centru na Bjelasici u Mojkovcu, gdje je budžetom predviđeno 6,5 miliona EUR kako za pristupnu putnu infrastrukturu, tako i za ostalu infrastrukturu na Ski centru Žarski u Mojkovcu“, naveo je Ašanin u saopštenju.

On je dodao da je predloženim budžetom konačno stavljena tačka na odluku za postavljanje žičare koja će spojiti skijališta Žarski u Mojkovacu i Cmiljača u Bijelom Polju, gdje se radi o postojećoj žičari, vrijednoj šest miliona EUR, za čije postavljanje je budžetom predviđeno milion EUR.

„Taj zajednički ski centar će sa postojeće dvije žičare i ovom trećom imati oko 23 kilometra staza. Ako uzmemo u obzir tri miliona predviđena Cmiljači u Bijelom Polju i vrijednost postojeće žičare, na Bjelasici će se uložiti 15,5 miliona što je garant uspjeha da već 2024/25. godine skijamo na tom novom ski centru, koji će parirati Kopaoniku u skoroj budućnosti“, rekao je Ašanin.

On je podsjetio da je bužetom predviđeno još dodatnih milion EUR za gradski trg u Mojkovcu.

“Ta stavka u budžetu je projekat od sredstava od ekonomskog državljanstva, koje je prije par mjeseci premijer Dritan Abazović najavio za 14 opština sjevera po milion EUR. Glavni projekat smo završili, a sad je u toku revizija i spremno čekamo realizaciju već u narednoj građevinskoj sezoni“, saopštio je Ašanin.

On je dodao da je za rekonstrukciju magistralnog puta-mosta Gazela, vrijednosti 860 hiljada EUR i par problematičnih tačaka na regionalnom putu Mojkovac-Đurđevića Tara, posebno kod Sokolovine i u Gojakovićima, predviđeno preko dva miliona EUR.

“Tu su i sredstva za pripremu projekata izgradnje zatvora u iznosu od jedan milion, gdje je opština pripremila i projektnu dokumentaciju za pristupni put, a pripremamo i za alternativni, odnosno kružni tok“, rekao je Ašanin.

U narednoj godini doći će i do realizacije projekata sanacije deponije na obali Tare za koji je predviđeno oko četiri miliona EUR, a za koji je objavljen tender, koji je u završnici.

“Dobili smo i obavještenje iz Brisela, preko PROCON-a, kojim su za Mojkovac odobrena grant sredstva od oko tri miliona EUR, za projekat odvajanja atmosferske i fekalne kanalizacije, uz rekonstrukciju kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, koji nije mogao adekvatno da funkcioniše u periodima velikih padavina. Tara će biti čista kako i zaslužuje“, poručio je Ašanin.

